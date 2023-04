Lo que se ha hecho con pocos medios y en tiempo récord en la playa fluvial de A Praíña es para nota. La asociación Entre as Pontes, con Pedro Castañeda al frente, continúa trabajando para cuidar y dinamizar un entorno que se ha convertido en la playa fluvial de mayor afluencia turística de A Estrada. No hace falta que lo digan las cifras que maneja la asociación –que indican una media de 1.000 visitantes diarios entre semana durante los meses de verano–, sino que la estampa de este paraje fluvial hasta la bandera lo confirma. En la jornada de ayer el Ulla izó su bandera azul en A Praíña.

Castañeda explicó que el almuerzo de confraternidad celebrado ayer, acompañado de conciertos para acompañar la puesta de sol, son un empujón simbólico para que la temporada eche a andar en este entorno fluvial en la ribera estradense del Ulla, aunque a 50 metros del núcleo urbano de Pontevea, ya en el vecino municipio de Teo. A partir de ahora, se prevé que la afluencia no deje de incrementarse, contando con aliados como el funcionamiento del chiringuito –operativo durante toda la Semana Santa y después en las jornadas de fin de semana, hasta que llegue el buen tiempo, con el que la apertura será diaria–, la actividad que genera la apertura de la temporada de pesca de salmón en el Ulla o las distintas actividades diseñadas por Entre as Pontes.

La asociación reúne en estos momentos a más de 150 socios, si bien se marca el objetivo de cerrar en octubre la temporada rondando los 300 integrantes.

Promoción fuera de Galicia

Un vídeo realizado con un dron comenzará a promocionar en este entorno fuera de la comunidad gallega. De hecho, ya son muchos los usuarios de autocaravanas que acuden a este paraje junto al Ulla desde distintos puntos de la geografía nacional. La Zona Camper de A Praíña tiene una capacidad para 150 de estos vehículos en aparcamiento libre, si bien para la realización eventos hay espacio para que el número crezca hasta superar las 250 autocaravanas, con instalación orientada aunque con la comodidad de instalar sus toldos.

Entre as Pontes gestiona los alrededor de 36.000 metros cuadrados de recinto, si bien más de una hectárea de terreno –constituido por la zona de baño y paseo– son de acceso completamente libre. El mantenimiento de todo ello no es fácil y resulta costoso, pero la implicación de la asociación es total, una cuestión que agradecen y aplauden los usuarios con una presencia que se vuelve habitual. La belleza, comodidad y servicios de este paraje se suman al chiringuito como motor del recinto. En los próximos días su horario de apertura se extenderá de 13.00 horas hasta aproximadamente las 23.00. La idea de Entre as Pontes es contribuir a la dinamización que reporta con la organización de conciertos, que generalmente serán en sesión vermú o de “solpor”.

Este año A Praíña sumará los esperados aseos. Hasta ahora contaba con váter químico, pero pronto incorporará cuatro de uso público. Además, de cara al año que viene el colectivo se marca el propósito de implementar zonas de juego y un parque infantil, “para que haya cosas que atraigan a todas las edades”, dice Castañeda.

Información turística

A mayores, Entre as Pontes se propone establecer un punto de información turística de los atractivos que ofrecen los municipios de A Estrada, Teo, Padrón y Vedra, aprovechando la estratégica situación que ocupa A Praíña y sus cifras de afluencia. El estacionamiento sigue siendo para el colectivo otro caballo de batalla, aun cuando acondicionaron un espacio inicialmente cedido por un propietario. Y es que, pese a contar con un Bien de Interés Cultural (BIC) como es el puente medieval de Pontevea y aun siendo la playa fluvial más concurrida de todo el entorno, todavía no existe en este área un aparcamiento municipal. Aunque esta asociación trabaja ya sin esperar, la implicación de las instituciones resulta también fundamental para poder presumir de que A Estrada tenga bandera azul.