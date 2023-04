A menos de dos meses para la llamada a las urnas y con la campaña electoral aún a media distancia, gobierno y oposición de Lalín llevan meses marcando sus posiciones de cara al 28 de mayo. Con los candidatos de los partidos con presencia en la corporación definidos, las fuerzas políticas exhibieron en el pleno de anteayer sus estrategias. La deuda y la Gran Praza capitalizaron buena parte del debate en una sesión que se prolongó por casi cuatro horas.

Fue al final del pleno cuando el alcalde, José Crespo, habló de la deuda bancaria y lo hizo después de que la oposición machacase al gobierno con preguntas para que verbalizase cuanto dinero se debía a los bancos, al tiempo que repetía el riesgo de que el pasivo fuese ya de casi 10 millones y medio de euros. El regidor indicó que a día de hoy la deuda ascendía a 10.379.759 euros, cuantía a su juicio ficticia. Dijo que el Estado debe al Concello 5 millones de fondos comunitarios y de los 8,9 millones de préstamos –sin contar con un millón de ayer y otro de 1,4 que está en trámite– solo se habían dispuesto 2,2. Tras dejar la calculadora a un lado y reivindicar su capacidad de gestión indicó que el pasivo real era insignificante para la capacidad presupuestaria del Concello.

El discurso de la oposición fue muy semejante, recordando como el cuatripartito dejó al ayuntamiento sin apenas deuda y con 6 millones en caja, mientras el PP en un mandato situó el pasivo por encima de los 10 millones. También hubo tiempo para hablar de los remanentes y ahí el gobierno culpó a la oposición de vaticinar que quedarían al menos ocho millones de euros sin gastar el pasado año, cuando la liquidación sitúa el montante en poco más de uno. “Gestionamos el presupuesto más alto de la historia y casi lo dimos gastado todo”, dijo Crespo. Pero esta afirmación tampoco convenció a las demás fuerzas. Francisco Vilariño (BNG) preguntó “en qué se gastaron en este mandato 150 millones de euros” y Rafael Cuíña (Compromiso) recordó que la gestión municipal no estuvo sujeta los últimos años al cumplimiento de unas reglas fiscales que Europa ya está planteando, “abocando el próximo mandato a un plan económico financiero”. Alba Forno reprochó al gobierno el dispendio de dinero público, aun sin las grandes promesas electorales sin materializar.

El alcalde volvió a defender la Gran Praza y aseguró que en caso de repetir gobierno la llevaría a cabo. Para la oposición lo que hubo hasta ahora solo fueron imágenes de un proyecto que carece de financiación, no se sabe cómo se va a pagar y ni siquiera existe acuerdo con todos los afectados para la compra de sus propiedades. “Decían que reventé el acuerdo y es cierto, fui yo. Me moví en nombre de la racionalidad”, espetó Cuíña, al que el alcalde había culpado de echar abajo el pacto con los vecinos. A diferencia de PSOE y BNG, que cuestionaron el proyecto de arriba a abajo, el candidato de Compromiso se abrió a sentarse a hablar en el próximo mandato tanto si es el alcalde como si Crespo repite. Aunque parece evidente que este proyecto deberá aguardar para después del 28 de mayo, Crespo no descarta llevar a la parte mayoritaria de los vecinos a la notaria a firmar la compraventa antes de la cita electoral.

Donramiro, autopista y ambulatorio

El proyecto de humanización del núcleo tradicional de Donramiro enfrentó a Cuíña con el gobierno. El líder de Compromiso culpó al alcalde de “engañar” a los vecinos de esta parroquia por garantizar la ejecución de unas obras que ahora se limitan a una intervención en el entorno del templo. Tanto PSOE como BNG aseguraron que el déficit de gestión del ejecutivo provocaría la pérdida de medio millón de euros de fondos europeos, circunstancia negada por el gobierno. Crespo dijo que la intervención es mucho más ambiciosa que la diseñada por el cuatripartito, pero que debe ir por fases. Entre medias, el edil Avelino Souto reprochó al gobierno de coalición la pérdida de decena de miles de euros en subvenciones. La rebaja del peaje de la AP-53, protagonista en decenas de plenos desde hace casi dos décadas, sí unió a todas las partes no sin antes lanzarse reproches mutuos, sobre todo críticas a la bancada del PP por lanzar una campaña a semanas de las elecciones y no haber resuelto este agravio cuando gobernó en Madrid. Crespo tiró de hemeroteca y recordó las críticas vertidas por el eurodiputado socialista Nicolás González Casares por no haber hecho nada cuando fue senador y preguntó que hizo Casares por Lalín desde el Parlamento Europeo. También aseguró que el acuerdo del BNG en el Congreso sobre los exámenes de conducir no irá adelante porque, como le ocurrió a él, será la DGT quien lo descartará. El PP votó en contra de la iniciativa socialista de pedir al ministerio el edificio del ambulatorio pues el gobierno estradense lo solicitó tiempo atrás y la respuesta fue negativa.