En xuño do pasado ano 2022 Silleda estrenaba as obras de mellora da mobilidade peonil na rúa Progreso, no corazón da vila. Este investimento, con máis de 800.000 euros, financiado nun 80% con fondos europeos –a través da convocatoria de subvencións do Instituto para la Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE) marca un antes e un despois no camiño cara a mobilidade sostible.

Con anterioridade, a través do programa provincial DEPOREMSE e doutro convenio coa Deputación de Pontevedra, acometéronse outras dúas actuacións no entorno da Residencia de Silleda (“Mellora da Mobilidade Peonil na EP 6518 Silleda-Ponte”, con 594.320,42 euros) e na rúa da Chousa Nova ( 441.500 euros).

O cambio iniciado nestas rúas, baseado tamén no Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) abre un tempo de investimento histórico para o municipio que continuará nos vindeiros meses.

Así, e a través do programa DUS 5000 están xa aprobados outros dous proxectos na mesma liña: para a praza Juan Salgueiro da Bandeira e o seu entorno, e para a dotación do Camiño Escolar Seguro ao IES Pintor Colmeiro, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resilencia do Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico.

No caso da praza da Bandeira, cun proxecto de mellora de mobilidade peonil e rexeneración urbana no centro da vila serán 1.053.739,23 euros, dos que o Ministerio subvencionará a maior parte con 814.056,05 euros. e outros 431.000 euros.

A actuación consiste na mellora da mobilidade peonil e rexeneración urbana tanto na praza Juan Salgueiro da Bandeira como nas rúas da súa contorna. Así, ampliarase a zona de praza e contarase con plataforma única nas rúas renque do Peixe, Renque da Froita, e rúa dos Pendellos.

Tamén se actuará sobre a travesía Vista Alegre, que se urbanización, creando un carril único e beirarrúas polas dúas marxes, ao igual que no tramo que vai dende esta ata a rúa Xeral.

Tamén se renovará todo o alumeado da zona, diminuíndo o consumo anual de enerxía e cun aforro estimado do 21,4 por centro, e instalando ademais 20 novos puntos de luz.

Colocarase novo mobiliario, bancos, así como zonas axardinadas, sinalización e outros elementos.

No caso do Camiño Escolar Seguro, tamén a través do DUS 5000, serán 431.000 de investimento, afectando as obras de mellora e humanización aos tramos da rúa Forcarei e Tras da Igrexa, cun deseño no que participou a comunidade educativa do IES Pintor Colmeiro e varios colectivos, ca mellora destas vías, e novo mobiliario e humanización.

Nesta zona, están tamén en licitación, as sendas peonís que completarán a mellora levada a cabo entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Silleda na EP-7201, dende a estrada N-525 ata o lugar de Toiriz, incluindo tamén a renovación de alumeado e servizos. “Cos proxectos realizados e os que están en marcha, grazas á captación de fondos europeos por parte do Concello e a distintos programas da Deputación de Pontevedra, acadamos un investimento histórico que marcará as liñas do futuro no marco da mobilidade sostible”, indica o alcalde, Manuel Cuiña.

A nova casa consistorial, cada vez máis preto Avanzan as obras do Novo Concello de Silleda, que encaran a súa recta final As obras de rehabilitación do edificio da Casa da Cultura como a nova sede do Concello de Silleda, que van converter este inmoble no epicentro urbano da vila, seguen a avanzar a bo ritmo. Esta ambiciosa actuación, que ademais de poñer en valor un edificio moi vencellado ao patrimonio arquitectónico da vila, supón unha aposta por ofrecer á veciñanza uns servizos públicos de calidade dende unha céntrica situación, e conta cun orzamento total de 1.802.984 euros€, dos que a Deputación de Pontevedra achega 713.250€euros dentro do Plan ReacPon, e a Xunta de Galicia 250.000 euros. Os traballos, que xa están moi avanzados, van supoñer un novo paso na remodelación urbana de Silleda, situando a Casa do Concello na rúa Progreso e cun acceso traseiro pola rúa Morón. A centralización de todos os departamentos nun único edificio é outros dos obxectivos, ademais do aforro e a mellora da eficiencia enerxética. “Esta actuación vai supoñer a redefinición do centro urbano de Silleda” e constitúe unha obra “importantísima para a veciñanza”, pois vai solucionar os problemas que supoñía ter a sede municipal nun edificio situado “nunha curva da N-525”, condicionado por unhas escaleiras e sen facilidades de acceso e aparcamento para a cidadanía. Así mesmo, será un dos edificios municipais conectados á Rede de Calor con Biomasa de Silleda, a primeira de carácter público-privado de Galicia, que vai xa pola súa segunda fase de ampliación logo do investimento realizado en 2021, con outros 250.00 euros, chegando ata a que será a nova casa consistorial.