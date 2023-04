El representante de Comisiones Obreras (CC OO), José Luis García Pedrosa, arremetió ayer contra Francisco Vilariño, candidato del BNG a la alcaldía de Lalín, por su comportamiento durante las negociaciones del acuerdo regulador para personal funcionario y el primer convenio colectivo de personal laboral del Concello de Lalín, que al cierre de esta edición se estaban aprobando en sesión plenaria “ En cuanto a la actuación de la CIG en este proceso, lo que se está a dar es como consecuencia del intrusismo de Paco Vilariño y una absoluta instrumentalización de su actuación, que no responde a la defensa de los intereses de los trabajadores, sino que responde a la defensa de los intereses del BNG”. Pedrosa añadió que “además, quiero decir desde Comisiones Obreras que Paco Vilariño no es la persona más adecuada para preocuparse por los derechos laborales de nadie. Igual tenía que empezar por su propia situación personal porque tiene bajas prolongadísimas en su puesto de trabajo que utiliza para tener una actividad política muy intensa en el Concello de Lalín. Lo que tiene que tener este señor es coherencia y desde luego a lo que no estamos dispuestos es a aceptar que se dé esta situación. Cualquier sindicato o partido en la oposición tiene derecho a opinar lo que estime oportuno. A lo que nadie tiene derecho es a torpedear que el personal del Concello de Lalín tenga regulado sus derechos y, sobre todo, en algo que supone un avance sustancial con respecto a la situación anterior. Esperamos que en próximo pleno se aprueba la RPT”.

Por otro lado, Pedrosa indicó que “consideramos que en el pleno de hoy (por ayer) se va a producir un hecho histórico para el conjunto de empleados públicos del Concello de Lalín porque se va aprobar el primer acuerdo regulador y el primer convenio colectivo de una negociación que fue bastante extensa en el tiempo y que incluso a posteriori tuvo como una segunda vuelta como consecuencia de los informes emitidos en su momento por el secretario y la interventora, que cuestionaban una parte importante del articulado.” En este sentido, cree que “suponen importantes mejoras para el personal, pero también llevan implícitos una mejora del funcionamiento de la administración. Se regulan mejor las condiciones de trabajo y esto tiene que tener una repercusión en la prestación de servicios por parte del personal”. La primera característica de ambos es que “se van a homogeneizar las condiciones de trabajo del personal funcionario y del personal laboral y, también, las condiciones de trabajo del conjunto de los servicios”. En ambos escritos también se recoge una medida “importante” en aplicación del acuerdo firmado por CC OO y UGT para una administración del siglo XXI y que tiene que ver con la aplicación de la jornada laboral de 35 horas. El representante de CC OO concluyó su intervención lamentando que “este proceso se prolongara tanto en el tiempo porque en el Concello de Lalín hay una particularidad: tú vas a la mesa de negociación y negocias con el gobierno local, pero después te encuentras con informes técnicos que le ponen la proa a los acuerdos de la mesa de negociación. Es algo que ya viene de otras épocas anteriores. Pasa en el pleno de hoy, que no va el tema de la aprobación de la RPT porque falta el informe del secretario. Hay determinados funcionarios que lo que prefieren es que no estén regulados los derechos porque ellos ganan, aunque pierda la práctica totalidad de la plantilla.