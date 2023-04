Transcurridos dos años desde la publicación de “El dueño del tiempo”, el estradense José Manuel Bouzas publica la que será su segunda novela. El autor abandona la ficción en “La estación de las horas muertas”, una autobiografía novelada, “una catarsis personal que supone un ajuste de cuentas con su propia vida”.

Bouzas reconoce que el nuevo libro es su “novela madilta”. Admite que su nueva propuesta no es algo premediato, ya que surge como fruto de una propuesta comercial de su anterior editorial. “Me sobraban ganas y no me faltó valor”, dijo.