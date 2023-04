A reforma levada a cabo no Centro de Saúde de A Estrada permitiu aumentar a súa superficie nun 30% levando a mesma a 4.000 metros cadrados repartidos en tres plantas e un soto.

A través desta histórica intervención, que supuxo un investimento de máis de 4 millóns de euros, dotouse ao novo recinto de novo mobiliario ademais da renovación de moitos dos equipos empregados polo persoal sanitario.

Deste modo, A Estrada consolídase como unha referencia nacional no eido da atención primaria tal como o demostran os seis premios ‘Best in Class’ que atesoura en recoñecemento á atención dada aos pacientes, á modernidade das súas instalacións, á atención multidisciplinar ou á aposta pola investigación.

Ata o de agora, o centro estradense obtivo este recoñecemento en seis ocasións, gañando ademáis o recoñecemento cinco estrelas por acadar a victoria tres veces nun prazo de catro años, do 2017 ao 2020, incluidos. Cabe destacar que dende o 2013, o servizo de atención primaria chegou á final en todas as convocatorias.

A AG-59 situará A Estrada a 10 minutos de Santiago Unha das maiores demandas no eido da mobilidade moi pronto deixará de ser tal para converterse nunha realidade O proxecto de ampliación da autovía AG-59, presentado no Concello da Estrada a finais de 2022, permitirá a conexión da Estrada con Santiago de Compostela en 10 minutos sen pagamento de peaxes, materializándose deste xeito unha infraestrutura crucial para o futuro do municipio, xa que o sitúa a unha distancia mínima de puntos estratéxicos como un aeroporto internacional e dunha estación intermodal. A primeira fase da actuación entre os núcleos da Ramallosa e Pontevea xa foi aprobada polo goberno autonómico, mentres que a segunda fase entre este último punto e O Rollo, xa en termo municipal estradense, segue avanzando coa previsión de que no 2025 a actuación estea rematada toda a intervención. “Creo no impacto favorable deste tipo de infraestructuras no territorio e que esta autovía pode ser o eixo vertebrador do norte de Pontevedra”, afirmaba o rexidor municipal. A nivel local, López Campos sinalou que esta nova conexión, unida ao proxecto para ampliar o polígono industrial de Toedo, serán claves para o municipio. “O futuro de A Estrada viaxará por esta autovía”, sentenciaba durante o acto de presentación dos traballos de prolongación da autovía. Este segundo tramo contará cun investimento de 33 millóns de euros.

Unha aposta firme polo rural O Concello de A Estrada destinou arredor de 12 millóns de euros para traballos de mellora de viais e alumeado nun gran número de parroquias do municipio estradense. Ademáis, as tarefas de asfaltado sumáronse a outras iniciativas levadas a cabo como a modernización do alumeado público ou a nova sinalización no rural. O alcalde estradense sinalou que proxectos coma estes reflexan a “clara aposta pola mellora da calidade de vida nas parroquias e polo desenvolvemento do rural ”.