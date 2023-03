Una carrera de 24 horas para terminar segundo

Durante ocho horas, el estradense Tucho Andión y el portugués Tiago Costa mantuvieron un duro cara a cara por la victoria. Por el camino de 16 horas previo se habían quedado 68 atletas, incapaces de aguantar el reto de correr y correr hasta solo poder quedar uno en pie. Así es un Backyard Ultra, una prueba de resistencia que pone a prueba el cuerpo pero especialmente la mente de los corredores. Andión terminó cediendo la victoria después de 24 horas de carrera. Es su mejor marca, ya que hasta ahora solo había alcanzado en una ocasión las 19 horas de carrera.

El atleta estradense afincado en Vigo reconoce que llegaba al Trotamontes, competición que cada año se celebra en la localidad portuguesa de Oliveira de Azimeis, en un gran momento de forma. Atrás quedaban meses de preparación, levantándose temprano para realizar entrenamientos de muy larga distancia y repitiendo por la tarde con trotes más suaves o bicicleta. “La preparación es similar a la de una maratón pero aquí lo que se busca es tener fondo. La velocidad da igual, así que no trabajas tanto en series. Se trata de entrenar muchas horas”, explica.

Sin embargo, una vez en carrera, Andión reconoce que las sensaciones no fueron buenas. En los primeros siete kilómetros tuvo dolor en la espalda, al que le siguieron después problemas de estómago. “A las cuatro de la mañana me empezó a doler el estómago y tuve mucha acidez. Eso me impidió alimentarme como debería”, explica. En el kilometro 16 Andión y Costa se quedaron solos en carrera, iniciando una lucha física y psicológica para intentar eliminar al rival. “Por momentos intentaba subir el ritmo para que me viese fuerte y en otras ocasiones era él el que lo hacía, pero ninguno de los dos cedía. Al final, lo terminé haciendo yo después de 24 horas. De piernas iba bien y podría haber seguido pero de cabeza ya era otra cosa”.

En este tipo de competiciones de Backyard, los participantes deben recorrer una distancia cada hora, en esta ocasión 6 kilómetros y 700 metros duros de monte. Si no logras completar el recorrido en 60 minutos, quedas eliminado. “Siempre empiezan muchos pero a la mitad de carrera, especialmente cuando llega la noche, acabamos quedando los de siempre”, explica el estradense. El récord de esta competición estaba en las 21 horas, por lo que lo superó con creces, aunque Costa lo colocó ahora en las 25 horas.

Mirando hacia el futuro, Andión reconoce que a nivel físico está “para más”, aunque necesita dejar un tiempo de recuperación después del esfuerzo. Su objetivo inicial es otra prueba similar en octubre, también en tierras portuguesas. “Normalmente aprovecho para ir a estas carreras, que son el norte de Portugal y desde Vigo que quedan cerca. Hay también en Barcelona, Madrid o Málaga, pero ya es más complicado ir hasta allí”.