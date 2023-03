El PSOE recuperó ayer las demandas que en octubre del año pasado, hace cinco meses, registraron 117 trabajadores y trabajadoras de centros sanitarios y urgencias de Deza, y de las que aún no obtuvieron respuesta. Junto a Alba Forno y Luz Iglesias, José Manuel Mato (responsable de sanidad en la ejecutiva socialista), recordó que en esa demanda se insistía en la necesidad de monitores desfibriladores con capacidad para realizar electrocardiogramas de 12 derivaciones a domicilio, para mejorar así la atención en una urgencia cardíaca.

Este tipo de aparatos son indispensables para activar el Programa Galego de Atención ao Infarto Agudo (Progaliam), y s hacen más necesarios en la comarca dezana en vista de su dispersión geográfica y de en algunos casos los médicos que atienden urgencias no se desplazan en la ambulancia (al no estar disponible), sino en taxi, en sus propios medios o incluso con las fuerzas del orden, como indicó Mato, que lamenta que la respuesta del Sergas y del 061 sea que los centros de salud ya disponen de monitores desfibriladores. Idéntica fue la respuesta ante la petición de capnógrafos, que miden el monóxido de carbono. Cierto que están disponibles en centro de salud y PAC, pero si hubiese dispositivos móviles para las urgencias a las que los sanitarios se desplazan en taxi, podrían hacerse mediciones en esas viviendas con incidencia.

Por último, Mato quiso recalcar la necesidad de dotar los equipos del PAC con 3 nuevas plazas de enfermería, una demanda que debería estar materializada después del acuerdo que desconvocó la huelga de 2019. Y es que el PAC lalinense, de 22.00 a 8.00 horas queda con un equipo de dos médicos/as y un enfermero/a. Si hay una urgencia a domicilio, solo queda un médico para atender todo. Los sanitarios agradecen que CIG-Saúde esté reclamando estas cuestiones, casi a diario, enviándolas por registro a distintas áreas de Sanidade.

Ordenadores y duchas

Por su parte la candidata socialista a la Alcaldía, Alba Forno, echa en falta que todavía no se haya organizado una visita guiada del personal sanitario al CIS, puesto que será su futuro lugar de trabajo. Forno recuerda que este personal ya ha solicitado la visita en varias ocasiones, también sin éxito. Al PSOE no le parece mal que se invite a colectivos vecinales a ver al complejo, “pero los sanitarios deberían ser los primeros en visitarlo”. Los sanitarios ya solicitaron también por escrito ordenadores y duchas para el área de enfermería y parking cubierto, pero tampoco hubo una respuesta a esto. Forno confía en que si tras el 28-M cambiar el color del gobierno local, la Xunta no paralice ni demore el remate del CIS.