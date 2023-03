El Concello de Lalín presentó ayer la definitiva puesta en marcha la plataforma Lalín Infinito, que cuenta con sitio web, y una aplicación para teléfono móvil que funciona como “tarjeta virtual ciudadana” para que los usuarios puedan acceder a información variada como es el caso de la automatización del Parking Europa. La teniente de alcalde Paz Pérez recordó con ello se llevan a cabo las “dos últimas acciones que quedaban por ejecutar de la OT 2, que consistían en mejorar el uso de la calidad de las TIC y el acceso a las mismas”. Pérez subrayó que “desde hoy (por ayer), todos los lalinenses y todas las personas que tengan curiosidad por acercarse a nuestro concello, podrán tener un servicio moderno de estacionamiento gratuito en el centro de la villa y controlado por una de las tecnologías más punteras en el servicio del Parking Europa”. En este sentido anunció la realización de una jornada de puertas abiertas para que “se pueda ver cómo está funcionando y distintas personas se encargarán de realizar in situ la explicación oportuna”.

La número 2 del gobierno local también hizo hincapié en que se trata de una plataforma ciudadana, “que se hará escalable y actualizable. Nos permite realizar cuestiones como reservar accesos a un evento, consultar el calendario y la agenda municipales, acceder al portal de streaming del Concello o comprobar el propio estacionamiento de nuestro vehículo dentro del Parking Europa”. Al respecto, manifestó que “queremos que sea una herramienta viva y que siga creciendo. Por lo tanto, prevemos que en el futuro se incorporen nuevos servicios a esta ‘app’ y que nos permita que sea una herramienta de control de acceso a las instalaciones municipales, y al mismo tiempo ser el portal en el que los lalinenses podamos tener como referencia esa conexión con el ciudadano”.

En el acto, en el que también estuvo presente la concejala de Comercio, Karen Fernández, intervinieron representantes de Vodafone y Web Dreams para explicar los pormenores técnico se la nueva aplicación del Concello de Lalín. Según señaló Severino Castromán, de Vodafone, “hemos renovado toda la infraestructura del Parking Europa y la integración de esa información que se genera con la ‘app’para que los ciudadanos puedan disponer de ella”. Al respecto anunció dos tipos de usuarios en este estacionamiento: abonados y no abonados. Los primeros podrán acceder con sólo la lectura de la matrícula y utilizar cualquiera de las plazas en general. El sistema de control hace que siempre existan plazas disponibles para los abonados estén o no ocupadas. Los no abonados no tendrán que recoger ticket al entrar o salir. A través de la nueva aplicación también se puede consultar el estado de la estancia de su vehículo.

Por último, Gabriel Monreal, de la firma Web Dreams, que se encarga de lo que es la plataforma de tarjeta ciudadana, explicó que la “app” incluye, entre otras opciones, el apartado de vehículos, reserva de eventos a través de código QR, acceso biométrico, Lalín TV, Radio Lalín, información del Parking Europa, agenda, noticias, incidencias, museos, Camino de Santiago, biblioteca municipal, alojamientos, deportes o tarjeta virtual.