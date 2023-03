El estradense Marcos Puga se desplazó el pasado fin de semana a Badajoz para disputar el segundo Cei de una estrella para la clasificación de su yegua Map Xarifa y también el campeonato de España de veteranos. La buena noticia para el binomio estradense fue el tercer puesto alcanzado dentro de la competición internacional, en una carrera de alto nivel. La mala fue que la organización no permitió en el último momento que disputasen el Campeonato de España de Veteranos, en el que habrían terminando siendo campeones nacionales.

Puga explicó que esta decisión le fue comunicada solo dos días antes de la carrera. “No nos dejaron participar por no tener cumplidos los 45 años a fecha de carrera, cuando en cualquier actividad lo que se mira es el año en que los cumples, no que ya los tengas”; explica el estradense. “Es cierto que en el reglamento pone que los tienes que tener cumplidos para entrar en la categoría veteranos y yo no los cumplo hasta octubre. Por eso les pregunté y me dijeron que no había problema, que se contaba por año. Sin embargo, dos días antes de la carrera me llamaron para explicarme que habían cambiado de decisión. Siempre se ha tenido en cuenta el año natural a efectos de edad, tanto en caballos como en jinetes. Es más, en la federación internacional sí que aparezco con 45 años aunque los cumpla en octubre. Me da mucha rabia”.

Con todo cerrado para estar presente en Badajoz, Puga decidió acudir igualmente junto a su asistencia para realizar el raid que Xarifa necesitaba para poder dar el salto de las carreras internacionales de una estrella (de 100 kilómetros) a las de dos estrellas (de 120 kilómetros). “Era un recorrido llano y rápido, algo a lo que no estamos acostumbrados, pero la yegua fue genial a pesar de que llegó regular del viaje. Bajó de peso por culpa del estrés pero una vez allí fue recuperando e hizo una gran carrera”.

El estradense piensa ahora en la opción de dar el salto rápido a los 120 kilómetros para aprovechar el buen estado de forma de su montura. Para ello está analizando fechas que puedan cuadrar en su planificación de entrenamientos.