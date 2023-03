Lalín y Silleda coronarán a los campeones y a las campeonas durante la Semana Santa en una doble jornada de fútbol en estado puro con motivo de la disputa de la fase final del Campeonato Gallego de Selecciones Comarcales en las categorías sub 11 y sub 13 masculinas y sub 11 y sub 14 femeninas. El renovado Manuel Anxo Cortizo de Lalín y su anexo serán la sede de la cita masculina durante la jornada del lunes 3 de abril, y los campos de Outeiriño (Silleda) y A Gandareira (Bandeira) acogerán el campeonato femenino el martes 4 de abril.

El consistorio de Lalín albergó ayer la presentación oficial de esta fase final a la que acudieron el presidente de la Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán; los alcaldes de Lalín y de Silleda, José Crespo y Manuel Cuíña; el concejal de Deportes de Lalín, Avelino Souto; la concejala de Deportes de Silleda, Mónica González; y el presidente del CD Lalín y de la Escuela de Fútbol Lalín, David Méndez. Cuíña quiso agradecer a la Federación Galega de Fútbol por pensar en Silleda para este evento tan importante. “Estamos muy felices de poder acoger la fase final, en nuestro caso, de la categoría femenina, algo que pone de nuevo de manifiesto la apuesta del Concello de Silleda por el deporte femenino durante los últimos años”. Además, y aprovechando el debut histórico de Joselu Mato con la Selección Española, el regidor local destacó que “es un vecino, es de aquí. Es un chico extraordinario y merece todo el bueno que le pase”. “El fútbol gallego está de moda. Tenemos a tres futbolistas gallegos como Joselu, Iago Aspas y Borja Iglesias en la Selección Española absoluta y a todos los que hay y las que hay en las categorías inferiores. Quien sabe si en un futuro veremos a alguno de los que durante la próxima semana jugarán esta fase final”, apuntó Louzán, quien continuó destacando el impacto que tiene este torneo por la cantidad de gente que mueve. Crespo agradeció a la federación que pensase en Lalín para este campeonato. “Es una magnífica decisión dada a ubicación de nuestro ayuntamiento, prácticamente en el centro de Galicia. Contamos con unas maravillosas instalaciones y esperemos que sea una gran fiesta del fútbol base”. En Fútbol 8 habrá 6 partidos en la liguilla de grupos, otorgándose 3 puntos por victoria y 1 por empate. La suma de puntos totales obtenidos en las dos fases dictaminará las 4 selecciones clasificadas para las semifinales. En Fútbol 11 se jugarán 2 partidos en la primera fase y se jugará 1 partido en la segunda, otorgándose 3 puntos por victoria y 1 por empate. La suma de puntos totales obtenidos en las dos fases dictaminará las cuatro selecciones clasificadas.