El Pazo de Liñares, en Lalín, acogió ayer por la mañana la gala del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Terras de Pontevedra-Norte en la que esta entidad entregó los distintivos de calidad turística en destino. El acto estuvo presidido por el alcalde lalinense, José Crespo, que también preside este colectivo en las comarcas de Deza y Tabeirós. Contó con la presencia de los mandatarios de Rodeiro y de Agolada, Rubén Quintá y Luis Calvo, además del teniente de alcalde de Vila de Cruces, Julio López.

En la casona propiedad del Concello de Lalín se entregaron los distintivos a 40 establecimientos y entidades públicas que, a lo largo del pasado año, superaron los procesos de evaluación practicados y participaron en las formaciones individuales y conjuntas que se llevaron a cabo. La relación de los beneficiarios con los mencionados distintivos es la siguiente: A Casa do Avó, Amarelas S. Coop. Galega, Bodegón A Cunca, cafetería A de Jácome, calzados Miver & Complementos, Casa Cacheiro, Casa da Capilla, Casa da Pastora, Casa Don Din, Casa Galicia, Casa Grande de Fuentemayor, Casa Pena de Roca, Casa Rural O Palomar, Casa San Ginés, Casa Vixide, Centro de Negocios Lalín, Cervexa Toupiña, Circuito de Karting A Madanela, Clínica Deza, Coafor S.C.G., Desafío Ocio, Embutidos Lalinense, Fundación do Campo Galego, hotel Vía Argentum, hotel restaurante Pontiñas, Kalekoi, Museo Etnográfico Casa do Patrón, Museo Municipal Ramón María Aller Ulloa, Pendellos de Agolada, Remanso Trasfontao Casa das Árbores & Bubble, restaurante Cabanas, restaurante Naval do Espiño, restaurante O Refuxio, restaurante parrillada La Robleda, sidrería Rabiosa, sidrería Peroja, Spa Exe Vía Argentum, Trasdeza Natur y las viviendas de uso turístico El Estudio y Miña Nai.

Una vez finalizado el reparto de los diplomas acreditativos, Crespo fue el encargado de clausurar el acto. En su intervención destacó la relevancia del turismo para el desarrollo económico de las comarcas y puso el acento en las fiestas gastronómicas. En este sentido indicó que lo que eran hace años jornadas de exaltación de productos típicos de cada ayuntamiento “hoy son fiestas consolidadas que atraen a miles de turistas a las comarcas tanto en invierno como en verano”, de ahí que fuese clave la formación del personal y de los establecimientos “para prestar un servicio de calidad y conseguir que los turistas no solo repitan sino que recomienden nuestro territorio a sus conocidos”, manifestó.

En esta jornada también se puso de manifiesto que el 25% del territorio del norte provincial, que precisamente abarca Deza y Tabeirós-Montes, goza de algún tipo de protección natural. Así, cabe destacar la Serra do Candán, las Brañas de Xestoso, los Sobreirais do Arnego, el sistema fluvial Ulla-Deza. Otro de los recursos destacados a los que se aludió fue el monumento natural Fraga de Catasós, uno de los ocho que hay en Galicia. Para rematar se aludió a otros atractivos como pazos, castros, numerosas iglesias o monasterios.