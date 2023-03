La Sociedade de Caza e Pesca de Lalín celebró ayer su asamblea anual en el auditorio, en la que presentó el balance de cuentas así como las gestiones realizadas en el último año y las previstas para esta campaña. En vista de que las repoblaciones de conejo del año pasado no salieron adelante, esta vez se hará un estudio para saber las causa de la mortandad de los animales. De los conejos que se empleen para repoblar, una parte se quedará en el parque y en un hábitat natural lo más parecido a un monte. Los que perezcan se someterán a analíticas para determinar si están infectados de mixomatosis o vírica.

La repoblación de conejo tiene otras amenazas, como los depredadores: zorros, águilas, jabalíes y hasta una especie invasora que hay que controlar ya, el visón. Tanto las repoblaciones como las siembras son aspectos que aparecen en el convenio que por segundo año ha firmado la sociedad con el Concello de Lalín, y que le reporta 10.000 euros. En torno a otros 9.000 proceden de un pacto con la Consellería de Medio Ambiente en materia de pesca. El presidente de la sociedad, José Luis Montoto, explica que en este caso la ayuda implica labores como la señalización y limpieza del río o el servicio de guarda.

La novedad este año de dicho convenio fue la escuela de pesca, que ha tenido una gran aceptación entre jóvenes y adultos. Comenzó el 18 de febrero de a mano de Manuel Gil y ahora mismo ya está con jornadas prácticas. Se completa con talleres y con el campeonato de pesca, para el que hay tres fechas reservadas, de las que se escogerá una en función de la meteorología.

Sí cambian de data las Xornadas Cinexéticas, que en principio estaban fijadas para el 14 y 15 de abril pero que serán el 12 y 13 de mayo. Su programa detallado se conocerá en breve, pero desde el colectivo adelantan que incluirá Agility, tiro con arco o una exposición de perros.

Tarjetas

Decíamos que este colectivo cuenta con sendos convenios que le reportan en torno a 19.000 euros. Otro de los ingresos, de unos 20.000, procede de las tarjetas de caza mayor para personas foráneas e invitaciones, y que le permiten disponen de seis cuadrillas para jabalí en los seis meses que dura la temporada, entre finales de agosto y finales de febrero. La asamblea decidió incrementar 20 euros el precio de las tarjetas, que de este modo pasan de 230 a 250 euros. No subirá la cuota para los 500 socios de la entidad: los de caza y pesca seguirán abonando al año 150 euros, y los que practican solo pesca, 35. Las cuotas se traducen en unos ingresos de en torno a los 60.000 euros.

Así las cosas, el colectivo cerró 2022 con unos 120.000 euros de gastos y en torno a 150.000 de ingresos, lo que se traduce en unos remanentes de unos 33.500. Entre los gastos aparecen los 4.400 de tasas e impuestos de la Xunta (incluidos los precintos de jabalí), y las mencionadas repoblaciones, que precisaron de un desembolso de 26.000 euros para conejos y 13.000 para perdices. A ellos se suman las labores de desbroces y siembras de cereal, que no permanecen ajenas al encarecimiento de combustible y de la alimentación animal y también han subido de precio.

Un coto con 32.000 hectáreas de extensión

Durante la asamblea, los asistentes también tuvieron conocimiento de las dificultades para contratar un seguro para el coto. El que tiene en vigor cuesta 7.000 euros. La cuantía impresiona, pero es que la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín gestiona una superficie de 32.000 hectáreas y por él pasan diversas carreteras susceptibles de sinistros de tráfico por caza mayor. Es uno de los cotos más grandes de Galicia y afecta a un único municipio. El de Terra Chá, como recuerda Montoto, llega a las 42.000 hectáreas pero se reparte entre tres concellos: Cospeito, A Pastoriza y Castro de Rei.

José Luis Montoto reitera la necesidad de modificar la ley de caza, sobre todo en cuestiones relacionadas con la responsabilidad en caza mayor. “Nosotros gestionamos la caza mayor, pero no la repoblamos”, recalca. No es el caso de Lalín, pero sí el del tecor vecino de Dozón: tuvo que indemnizar a dos ganaderos por los daños que habían causado los jabalíes en sus fincas, con 7.619 y 6.145 euros, respectivamente. En su momento, hubo también un amago de denuncia contra la Sociedade de Caza de Rodeiro por el mismo motivo, pero no llegó a formalizarse. Dozón, para rebajar su seguro, movió el vedado de la zona de Pozo Negro a Pena de Francia, donde la única vía de comunicación es la pista que conduce a la capilla.

Por último, desde la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín, la directiva que encabeza José Luis Montoto tiene clara la necesidad de dar a conocer el “arduo trabajo” que realiza este y otros colectivos cinegéticos a lo largo de todo el año en cuanto a gestión del monte y de las especies.