El programa “Cae de Caixón”, del Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico de la Diputación de Pontevedra, acaba de incorporar al archivo provincial el “Fondo Reboiras” sobre el histórico militante nacionalista asesinado por la policía franquista, Moncho Reboiras, y la etapa histórica en la que se enmarca su lucha. Se trata de una compilación de documentos cedidos por el hermano de Reboiras, Manuel Reboiras Noia.

Este nuevo archivo se denomina “Fondo Reboiras” en homenaje a la lucha contra la dictadura llevada a cabo tanto por el propio cedente –integrante de la dirección de la UPG en la clandestinidad– como por su hermano, Moncho Reboiras, que por su compromiso acabó siendo detenido, torturado y asesinado el 12 de agosto de 1975.

Su vida fue llevada a la pantalla en el año 2020 a través de la película-documental “Reboiras. Acción e corazón”, dirigida por el cineasta y periodista Alberte Mera.

El Fondo Reboiras incluye documentación datada entre 1964 y 1983. La mayoría guarda relación con el resurgimiento del nacionalismo gallego organizado después del golpe de estado y con la movilización popular en agrupaciones vecinales o sindicales próximas al nacionalismo. Pero cuenta también con publicaciones sobre la historia de Galicia y los Estatutos –tanto el actual como el sometido a referéndum en 1936–, informes históricos sobre la situación de la lengua, o sobre cuestiones que aún siguen hoy de actualidad (como la presencia de Ence en la ría de Pontevedra, por ejemplo) y hasta publicaciones de carácter internacional.

Entre las publicaciones destaca la colección de Terra e Tiempo, y números de otras revistas de la órbita nacionalista como Ceibe, O Cadro, O Braseiro, Endeita, Semente, Guieiro o Eixo. Hay también pasquines y documentación de sindicatos estudiantiles, de la banca, agrarios, etc. Y entre el resto del material se encuentra cosas tan curiosas como adhesivos y poemas, o tan valiosas como los originales de los guiones de los programas de radio que la cineasta Margarita Ledo realizó desde el exilio portugués en los años setenta.

Documentación

El conjunto de la documentación puede consultarse en los archivos de la Diputación publicados en su web. Ahí se pueden ver documentos de revistas como la Colección Terra e Tempo (1965-2003); 44 números de Ceibe, boletín da Asemblea Nacional Popular Galega (ANPG), 9 números de O Cadro, voceiro da ANPG de Moaña; 5 números de O Fungueiro, voceiro de xuntas veciñais e da ANPG de Cangas, o dos números de O Braseiro, revista de la ANPG de Arcade y comarca. También hay ejemplares de O Faro de Camba; Lume, Voceiro de Estudantes Revolucionarios Galegos (ERGA) 1973-1978; un número de Endeita, voceiro local de ERGA en Compostela de 1976; dos revistas de Semente, voceiro local de ERGA en Pontevedra-Vigo de 1976; cuatro números do Guieiro (1978); dos ejemplares de Alento, voceiro da Unión de Traballadores do Ensino de Galicia (UTEG); o 16 números de Eixo, voceiro do Sindicato Obreiro Galego (SOG) (mayo de 1975-febrero de 1979).

Este fondo incluye además publicaciones de Xerme (marzo de 1975); Compañeiro (marzo de 1975); dos números de Peto, voceiro da Unión de Traballadores da Banca en Galicia (UTBG) (junio de 1977); Norde, voceiro do Sindicato Galego de traballadores do mar (1977); Xarabal, revista das Comisións Mariñeiras (CC MM) (mayo de 1976); Saúde (agosto de 1977); Fouce, voceiro das Comisións Labregas de Galicia (CC LL) (julio de 1974 a enero de 1977) y posteriormente de Comisións Labregas do Sindicato Labrego Galego.

Pero la lista de documentos aportados es inagotable, con piezas como el programa do Partido Galego do Proletariado, instrucciones para las personas que realizaban labores de intervención en las mesas electorales, ejemplares de las Bases constitucionais da Nación Galega de 1979, el programa agrario “Loitemos por ti” (1975), Estatutos da Unión da Mocidade Galega (1977), o el programa político de la UMG para aprendices. También hay pasquines, dípticos y octavillas, comunicados a la militancia, un boletín informativo Junta Democrática de España en Lisboa (1976), el poema “O Pepiño de Peneda”, adhesivos y similares.

Memoria histórica a través del plan “Cae de Caixón”

La cesión de los documentos del nuevo Fondo Reboiras se incluye en el proyecto “Cae de Caixón” al que cualquier persona puede aportar fondos. “Cae de Caixón” es una campaña de captación y recopilación de archivos privados –imágenes, cartas y otros documentos– sobre memoria histórica, para incorporarlos al Archivo de la Diputación. Su finalidad es que el material que pueda tener interés para la población, por su relación con el golpe de estado del 36, con el tiempo inmediatamente anterior o con la dictadura, salga del ámbito privado para acercar la memoria a la sociedad en general y a la gente investigadora en particular. La iniciativa surgió de la confluencia de dos voluntades: la de la propia Diputación, que quiere nutrir el archivo de todo el material posible relacionado con la memoria histórica, y la de la ciudadanía, que muchas veces es consciente de que tiene en casa material de interés para la investigación de la memoria histórica pero no sabe cómo canalizarlo. Las personas, familias o instituciones propietarias de este material deben acercarlo (por unos días) para poder digitalizarlo. Luego, los originales se les devuelven y, además, reciben un USB con todos los fondos en formato digital. El objetivo de la Diputación es hacer público el material y, también, que se pueda descargar a través de la herramienta digital AtoPO, pero siempre bajo la decisión de las personas, familias o instituciones propietarias que, además, pueden decidir si ceden el material solo para consultar en sala por personas investigadoras, para aparezca en AtoPO, o si lo ceden para que aparezca en AtoPO pero con la condición de que sea necesario pedir permiso concreto para usarlo en otros ámbitos. Los cedentes también deciden si será de descarga libre, o para que se utilice en investigaciones o publicaciones posteriores.