El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro incrementará en un 35% con respecto al año 2019 los asientos ofertados durante la temporada de verano, que arranca este domingo y que se prolongará hasta el próximo 28 de octubre. Un considerable aumento de la oferta aérea prevista, que alcanzará los 2,8 millones de plazas durante la época estival, y que permitirá viajar desde la capital gallega a un total de 35 destinos de nueve países, gracias a las 49 rutas establecidas por las siete aerolíneas que operan actualmente en Lavacolla, según informan desde Aena a este periódico.

Entre las novedades, el vuelo a Zaragoza que incorpora Rayanair con dos frecuencias semanales. Además, se mantienen los de Alicante, Barcelona, Bilbao, Bolonia, Burdeos, Bruselas a dos aeropuertos, Dublín, Edimburgo, Fráncfort, Fuerteventura, Ginebra, Girona, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Londres a dos de sus aeródromos, Madrid, Málaga, Marsella, Memmingen, Menorca, Milán Bérgamo, París a sus tres terminales, Palma, Sevilla, Tenerife norte y sur y Valencia.

El crecimiento de la oferta en un 35% en Compostela será similar al que experimentará el conjunto del Estado con respecto a los datos de 2019, según se apunta desde Aena, que calcula que el mayor incremento se producirá en Francia, con una subida del 206%, mientras que en Reino Unido la estimación es de un 73% más de vuelos durante el período veraniego, siendo del 72% en el caso de Bélgica, del 33 en el de Alemania, del 30 en Irlanda y del 12 por ciento en Suiza.

Datos históricos en 2022

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro cerró el pasado ejercicio con unos datos históricos en cuanto al número de pasajeros, llegando a triplicar la cifra alcanzada en los otros dos aeródromos gallegos. El balance fue de 3.236.619 viajeros, lo que supuso un 11,4% más que los datos que se habían registrado en 2019, el último año prepandemia, y un 30,1 por ciento con respecto a 2021.

De esos más de tres millones de usuarios a lo largo del pasado ejercicio, dos millones y medio procedían de destinos nacionales y el resto, unos 758.000, venían de otros lugares, fundamentalmente de diferentes territorios europeos. Los españoles supusieron un 11,4% más que en 2019, mientras que los extranjeros representaron un 14, 7% más que entonces.

La cifra de vuelos también experimentó un notable crecimiento del 13,6%, con un total de 25.458 vuelos. De ellos, fueron comerciales 23.387, 17.453 de los cuales eran nacionales y 5.934 internacionales.

La terminal de carga, por su parte, creció un 51,6 % con respecto a los números del último año prepandemia, manejando más de 4.853 toneladas de mercancía.

Vigo y A Coruña

Volviendo a las cifras de pasajeros y en base a las dadas a conocer por Aena, ni el aeropuerto coruñés de Alvedro ni el vigués de Peinador consiguieron el año pasado igualar sus registros de antes de la crisis derivada del coronavirus.

Por la terminal viguesa pasaron 953.000 personas, con una recuperación del 94,2% del volumen total registrado en 2019. El número de operaciones fue similar a ese ejercicio, puesto que hubo 13.760 vuelos, de los que 9.523 fueron comerciales, con una reposición del 99,8 %.

En A Coruña hubo 963.000 viajeros el año pasado, lo que representa un 71,3% de lo alcanzado en 2019, con 14.364 vuelos, de ellos 8.297 en la temporada de verano.

A la espera de lo que finalmente suceda este año, y teniendo en cuenta que ya no existe ninguna restricción para viajar como consecuencia de la pandemia, es de prever que el aeropuerto compostelano registrará también unas cifras históricas en cuanto al número de viajeros en el presente ejercicio.

Al menos si continúa con la escalada experimentada a lo largo del pasado, período en el que se consolidó como el tercer aeródromo de la red estatal con mayor crecimiento, ese 11,4% con respecto a los datos de 2019 fue únicamente superado por los aeropuertos de San Sebastián, con un aumento del 19,7%, y Menorca, que se situó casi a la par con una subida del 11,6 por ciento en el número de pasajeros.

En el conjunto del país, en 2022 hubo un total de 243,68 millones de viajeros, lo que representa una recuperación del 88,5 por ciento si se compara con los datos del tráfico de usuarios experimentado en el último año sin ninguna restricción por el covid, 2019.

La ocupación hotelera para Semana Santa, ya en el 60%

En plena cuenta atrás para los días grandes de la Semana Santa, que tendrán lugar del jueves 6 de abril al domingo 9, la ocupación hostelera prevista por ahora en los establecimientos de la capital gallega ronda en torno al 60 por ciento en líneas generales, mientras que algunos locales que están situados en la zona monumental rozan ya el lleno. Y es de esperar que, a medida que se acerquen aún más las fechas clave, el porcentaje vaya aumentando, puesto que “es un período de tiempo en el que lo que prima sobre todo es la reserva de última hora”, según explica a este periódico el presidente de la Asociación Hostelería Compostela, Thor Rodríguez. Señala que “la Semana Santa es algo que funciona muy bien con las escapadas de última hora para los días festivos”, mientras que el resto de ese período se comporta como cualquier otra fecha, pero insiste en que “los datos de ocupación que estamos barajando son bastante aceptables, con algún hotel del casco histórico rozando el cien por cien”. Y aclara que las reservas no se comportan de la misma manera en esta época que para acontencimientos puntuales como pueden ser el festival O Son do Camiño, que se celebrará del 15 al 17 de junio en Compostela, o el concierto de Robbie Williams del 8 de julio en el Monte do Gozo. Se trata, asegura, de una citas culturales “con una altísima demanda para las que ya se están recibiendo muchísimas reservas porque son acontecimientos que tienen muchísimo tirón”. Thor Rodríguez considera que las condiciones meteorológicas que vaya a haber en Semana Santa en Compostela “no es algo que suela tener mucha repercusión, ya que quien visita Santiago sabe que incluso le puede llover en agosto”. “Nunca hemos sentido que sea algo que vaya en detrimento de los viajeros, en todo caso puede afectar a los de los alrededores de la capital gallega”. Y lo mismo con la celebración del Año Santo porque asegura que Compostela es un gran reclamo turístico, “como ya se vio en 2019, cuando no lo era, y además estamos observando que las facilidades de transporte para llegar, que han mejorado muchísimo, están favoreciendo las visitas”. A falta de que se confirme que la procedencia será mayoritariamente nacional, “como viene sucediendo siempre”, el presidente de Hostelería Compostela recalca al ser preguntado por las tarifas que “hemos tratado de contener los precios y se están manteniendo los de verano, pero como los sobrecostes nos han subido muchísimo, lo que sí está sucediendo es que en la temporada baja no decrece tanto, pero es que de lo contrario no seríamos capaces de poder afrontar todos estos gastos de luz y todo tipo de productos, cada vez más elevados”.