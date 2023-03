“El vino es cultura y qué mejor escaparate que la Cidade da Cultura de Santiago para presentar la 41 edición de las Festa do Viño do Ulla”. Con estas palabras, el alcalde de Vedra, Carlos Martínez Carrillo, respaldaba el giro que tanto el Concello como la comisión organizadora quieren dar a esta fiesta de exaltación de los caldos de la Ribeira do Ulla, una subzona de la DO Rías Baixas, que quiere convertir la citada fiesta en un gran escaparate de promoción de “un producto de calidad” que quieren promocionar por todo el territorio.

La 41ª Festa do Viño da Ulla se celebrará el 15 y el 16 de abril en San Miguel de Sarandón, con una amplia y atractiva programación tras la superación de los recortes que en anteriores ediciones recomendaba la situación de pandemia vivida. Mirando al cielo y confiando en el buen tiempo, los responsables de la fiesta de exaltación del vino del Ulla prevén recibir a unas 10.000 personas ese fin de semana y vender aproximadamente unas 5.000 botellas de los vinos que producen las once bodegas de la subzona que participan en el evento: Pazo Arretén, Gómez e Rial, Marecaste, Castro de Balar, Chouzal, Mar de Envero, Lixeles, Barallobre, Adega Valdés, Casa do Sol y Castro Brey. Con apoyo del Concello, la Xunta y la Diputación de A Coruña, la cita cuenta este año con un presupuesto de 50.000 euros para la organización y difusión del certamen. En su intervención, el alcalde de Vedra, que estuvo acompañado, entre otros, por el técnico de Cultura, Iván García, volvió a reclamar la declaración de Festa de Interese Turístico y pidió a administraciones, concellos, bodegas, viticultores y vecinos que arrimen el hombro “y sumemos esfuerzos para una Festa de Exaltación do Viño da Ulla con una versión renovada, global y que apuesta por el futuro”. En esta nueva versión no habrá esa bota que regaba con vino a los asistentes a la cita, aunque la mantendrán como un símbolo tradicional de la citada fiesta. Previamente al fin de semana festivo, se celebrarán los días 12, 13 y 14, en la casa de cultura de San Miguel de Sarandón, las Xornadas Técnicas sobre a Cultura do Viño, una actividad que pretende promover un espacio de encuentro, divulgación y formación para los consumidores y los viticultores de la zona. Además de promocionar los vinos de la subzona, las jornadas buscan fomentar el desarrollo científico y técnico del territorio. Durante su celebración habrá catas para los asistentes. En cuanto a la programación, este año destacan dos novedades: la creación de un espacio gastronómico y una ruta mototurística por los viñedos de la zona. En la jornada del sábado se celebrará la V Cata Concurso de los vinos Rías Baixas-Albariño da Ribeira do Ulla y tendrá lugar la ruta de las motos clásicas. También se abrirán las muestras de vinos y de artesanía. Además de la actuación de la charanga y de grupos de baile tradicional, en el apartado musical actuarán A Banda da Lobra y Monoulious DOP. Ya el domingo tendrán continuidad el concurso-cata, las muestras y la ruta. Después de la intervención del alcalde, llegará el pregón a cargo de la actriz María Mera. El broche a la 41ª Festa do Viño da Ulla lo pondrá la actuación de la orquesta Panorama.