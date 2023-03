El alcalde de Lalín y candidato a la Alcaldía por el PP, José Crespo, ya tiene en mente proyectos de cara al próximo mandato, si revalida la Alcaldía, y que se tendrían que acometer en más de una legislatura. Uno de ellos es un “gran plan de tráfico”, que sirva para humanizar la almendra del casco urbano y que permita, entre otras cuestiones, determinar qué vías podrían tener dirección única “para ganar espacio para los peatones” pero sin perder de vista que también son necesarias zonas para el aparcamiento de vehículos.

La idea es que el tráfico capilarice hacia la periferia, como se hizo en su momento con la Rolda Leste para descongestionar zonas como la Fonte dos Cabalos. ”Hay que encargar este plan de tráfico y darle un enfoque para hacer el Lalín del futuro”, remarca.

11.000 vehículos al día

Los populares también quiere humanizar la principal entrada al casco urbano, el acceso oeste por la N-525. Ahora mismo, cuatro empresas se presentaron a obras similares en la entrada norte, por la N-640, en rúa Arenal. Pero es que la zona de A Corredoira y la rúa da Ponte soportan en torno a 11.000 vehículos al día, y de ahí la necesidad e intervenir por fases, desde esa Fonte do Cabalos hasta As Queimadas.

¿Suena megalómano? No es la primera vez que Crespo escucha este adjetivo por parte de la oposición. “Nunca lo eres si tienes los pies en la tierra. No hubo una cosa que prometiese para Lalín que no se hiciese”, y pone como ejemplos el Lalín Arena, el futuro Centro Integral de Sáude, que duplica en superficie al centro de salud de A Estrada (comprensible, ya que tienen dotaciones diferentes) o la futura Gran Plaza. Quién sabe si debajo de esta habrá, en un futuro, un aparcamiento.

"Si hacemos un balance, Lalín no estuvo maltratado por la Xunta, sino que fue un niño mimado"

Crespo mencionó ayer estos dos proyectos durante la presentación, junto a compañeros del PP, del lema para la inminente campaña electoral, Para que Lalín gañe. La consigna releva a aquel O mellor para Lalín de 2019, porque “esta nueva fase requiere de un nuevo lema. Queremos que Lalín no involucione, que no venga otra vez un conglomerado de personas para regir Lalín”, en referencia al gobierno de coalición conformado en 2015 por Compromiso por Lalín, PSOE y APAC, y al que después se sumaría el Bloque.

Crespo explicó que en un mitin en 2019, el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo recordó que a la capital dezana no le fue mal cuando tenía un gobierno local y autonómico del PP, y cuando además en la Xunta estaba un conselleiro con raíces lalinenses. “Si hacemos un balance, Lalín no estuvo maltratado por la Xunta, sino que fue un niño mimado”.

Repaso de las obras del mandato

Quiso hacer un breve repaso de este mandato a punto de rematar, con claros avances en la ampliación de Lalín 2000, donde hay que acabar de expropiar los terrenos para que las máquinas comiencen a trabajar a finales de año, la pista de atletismo, inmersa también en la enajenación de terrenos, el tanque de tormentas, ya adjudicado, el saneamiento rural, que con una dotación superior a los 6 millones quedará listo, presumiblemente, a finales de año; la ampliación de Fraga do Alén; la compra de la Casa de Don Álvaro; la base de helicópteros o el edificio de Medio Rural, del que habrá noticias en los próximos días, adelantó.

Sobre el CIS, Crespo quiso recalcar que fue el PP quien consiguió los terrenos y quien envió un convenio que luego no llegó a fraguar. El acuerdo que sí suscribió el cuatripartito motivó que el Concello pagase 400.000 euros de urbanización. “Si yo fuese a negociar con la Xunta, Lalín no tendría que pagarla”, aseveró. En 2019, de regreso a la Alcaldía “se encargó y se licitó el proyecto”.

Días atrás hubo una visita guiada al complejo sanitario para colectivos. Compromiso por Lalín también visitó las obras. No lo hicieron ni concejales del PSOE, de viaje en Bruselas, ni del BNG, pese a que éstos habían solicitado una visita. Sobre el viaje del PSOE, Crespo lamenta que se haya criticado a los empresarios que en su momento acudieron al Cocido en Miami, que pagaban el viaje de su bolsillo, y no se haga lo mismo con este viaje de los socialistas.

Miembros de la candidatura

Por último, sobre los integrantes de su candidatura, Crespo asegura estar muy contento y satisfecho con su actual equipo, en el que ya había dos concejalas que habían formado parte de gobiernos anteriores, pero el resto o habían estado en la oposición o se estrenaban en política. Sin adelantar nombres, se limita a decir que “se trata de coger a los mejores, y que sean del PP, claro”.