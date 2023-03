No lugar de Cabanelas, parroquia de Liripio, pertencente ao concello da Estrada, érguese unha ermida en advocación a Santa Lucía, pero que antes o era en advocación de Santo Domingo, pois así consta nun documento do Arquivo Histórico Diocesano de Santiago titulado Fundación da Capela de Santo Domingo de Cabanelas, ano 1839. Nel vemos que a parroquia de Sabucedo e Liripio estaba rexida por un freire, o que non é frecuente, agás neste momento en que os freires foron expulsados dos conventos por mor da Desamortización.

Este freire é quen lle pide ao gobernador eclesiástico a fundación da capela. Frei Andrés Solla García, dominico “Lector de filosofia de la misma orden y Cura Economo (...) de (...) Sabucedo y (...) Liripio en union con los infrascritos vecinos del lugar de Cabanelas de la misma parroquia (...) hacen presente que el espresado lugar (...) compuesto de veinte y cuatro vecinos dista tres cuartos de Legua de la Yglesia (...) cuio camino ademas de ser todo por monte alto y desamparado se halla cortado por varios riachuelos que en (...) invierno llegan á formarse rios caudalosos (...). De aquí resulta que los achacosos y viejos del lugar (...) no oien misa casi todo el (...) invierno (...).

Suplican se digne dar facultad para la ereccion de una Capilla publica en (...) Cabanelas, la que ademas de construir obligan los esponentes a conservar (...). Santiago, 27 de Julio de 1839”.

Este frade e os veciños piden, pois, construír unha capela en Cabanelas e dado que o cura era dominico a capela vaise facer en honra de Santo Domingo. A resposta é afirmativa e pouco despois de estar ergueita, o de 27 de xaneiro de 1847, concédeselle o privilexio para a celebración da misa en dita capela de Cabanelas.

Deste xeito os veciños de Cabanelas non tiñan que desprazarse por corredoiras intransitables, cruzando regatos e poñendo en perigo as súas vidas para escoitar a Santa Misa. Pero a alegría durou pouco. Por desgraza para os veciños, chegou un novo cura párroco que non mostra interese pola ermida de Santo Domingo e moitos menos polos parroquianos de Cabanelas. O novo crego de Sabucedo dá queixas ante o señor arcebispo de que os veciños de Cabanelas non mostran interese pola doutrina cristiá e que se debe prescindir da celebración de misa nesa capela. Porén, parece que tiña máis interese en meter a man na faldriqueira dos fregueses, a que estes escoitasen a Palabra de Deus:

“Es perjudicial se digan misa en ella, por que prescindiendo de que es mas bien propia para una Cuadra, que para un lugar Santo (...), es la causa impulsiva de que los dos lugares esto es, los vecinos de Liripio estén en completa pugna con los de Cabanelas, por que estos tienen abandonada la Yglesia del anejo, efecto de que pasan meses, y años sin entrar en ella (...), lo que no sucedia antes (...), pero desde que erigieron aquella, se hicieron rebeldes, y pertinaces (...). Por tal pugna pasa de beinte y tres años que no rindieron cuentas ni quieren hacerlo de las Cofradias (...): nada dan para la yglesia (...); siendo tal la perversidad, y malicia de los vecinos de Cabanelas, que ni en el tiempo Santo de Cuaresma se presentaron a oir la Palabra de Dios en su yglesia (...); y que importa que en la Capilla oigan misa? Nada, por que en ella no se le predica el Santo Evangelio, ni esplica la doctrina (...) efecto de que los que la celebran no lo hacen, ni pueden hacerlo, lo que hacen si es sublevar, y poner en pugna contra el Cura a los 25 ao 26 vecinos de que se compone (...).

En vista de lo espuesto (...) le ruego (...) se sirva autorizarle para recoger la llave de la citada Capilla, y de que en ella no se diga misa (...) sin previa anuencia, y consentimiento del que suscribe (...). Sabucedo y Abril 7 de 1861 (...)”. Firma Manuel de Castro.

O Arcebispo recibe a queixa do reitor parroquial de Sabucedo, atende a súa petición e suspende o privilexio que se dera en 1847 para a celebración da misa en Cabanelas.

Actualmente a situación é diferente. Baixo a Serra de Cabanelas arredor de nunha paraxe campestre, chea de natureza con vistas moi fermosas érguese esta pequena ermida, que se atopa moi coidada, toda ela de boa cantería, ten dúas portas, a principal ao fronte que mira cara ao vendaval e outra no lateral orientada ao nacente. Unha espadana da que colga unha pequena campá e rematando o conxunto unha cruz. Ten dous pináculos a cada lado do remate do tellado, realizado a dúas augas na nave principal e a catro na cabeceira. No interior moi coidado dúas pequenas imaxes de Santa Domingo e Santa Lucía son obxecto de culto.

Diante da igrexa a bastante distancia érguese un cruceiro con pedestal, varal, capitel e cruz. Rematan o conxunto unhas mesas de pedra baixo a protección da sombra de carballos centenarios. Ao final da explanada construíron o cemiterio civil no ano 1983. Así consta nos libros de actas dos plenos do concello da Estrada, na sesión ordinaria de 9 de febreiro de 1982, onde presentou o proxecto don Maximino Nercellas Garrido, redactado polos arquitectos José Bernárdez e Jesús Brey, O Pleno acordou por unanimidade non opoñerse ao solicitado e que se expuxera o proxecto ao público durante un mes, para logo remitilo a Sanidade e Organismos competentes para a licenza.

Hoxe en día esta capela é coñecida como a de Santa Lucía, pero debido a que orixinariamente estaba dedicada a Santo Domingo, a festa séguese a celebrar o día 8 de agosto, que se corresponde co día de Santo Domingo.