Las comarcas pueden almacenar y tratar al año 472.500 toneladas de residuos industriales

La reciente polémica por el proyecto de reconversión de Campomarzo, en Silleda, en un vertedero de residuos industriales no peligrosos, así como la modificación del PXOM de Lalín para blindar el polígono de Botos frente a cualquier empresa que gestione desechos peligrosos, nos invita a pensar, sobre todo, en la necesidad de mudar los modos de producción para reducir restos y, con ellos, su impacto ambiental.

Esta es una de las metas que se marca el Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galicia 2016-2022 (Priga). La iniciativa estableció medidas como informes anuales, entre 2017 y 2021, para ver la evolución en la generación de residuos. Así, si en 2014 los desechos industriales alcanzaban a escala gallega los 2,41 millones de toneladas, la previsión era que en 2022 se quedasen en 2,17 millones, es decir, 241.000 toneladas menos.

A la espera de conocer los datos con detalle, el Priga sí nos permite consultar la capacidad que tienen las distintas instalaciones de las comarcas para almacenar y valorizar distintos residuos industriales, sean o no peligrosos. Su capacidad total es de 472.539 toneladas al año. Veremos que una misma empresa tiene distinta capacidad autorizada según se trate de almacenar o de gestionar uno u otro desecho. Así, dentro de las instalaciones de almacenamiento de residuos industriales peligrosos, Sertego Servicios Medioambientales puede acopiar 914 toneladas anuales de aceites y combustibles usados. Pero, a la hora de almacenar un residuo no peligroso, esta firma dispone de una capacidad de 1.578 toneladas, también anuales.

Si hablamos de instalaciones para clasificar residuos industriales, Sertego, que también recoge neumáticos (un residuo no peligroso) para su revalorización, en este punto puede tratar 18.885 toneladas anuales. Esta misma empresa vuelve a aparecer en el listado, pero de instalaciones de valorización de residuos industriales peligrosos, con 15.000 toneladas al año de capacidad. Figuran también Fernando García Porral, en Agolada, con 450 toneladas, y Desguaces Rolán, en Silleda, con 1.700. Ambos gestionan vehículos, pero además Rodríguez Porral almacena y recupera aparatos eléctricos y electrónicos, mientras que Desguaces Rolán está autorizado también para residuos no peligrosos industriales y no peligrosos domésticos en el apartado de metales, como indican en su web. Como desguace también está autorizado, desde A Estrada, Ramiro Meilán Cabaleiro, con 1.500 toneladas.

Más capacidad para inertes

Las plantas de residuos de construcción y demolición (RCD) ya cuentan, en algunos casos, con mayor capacidad. En las instalaciones de valorización de residuos industriales no peligrosos, a los que pertenecen los RCD, el informe menciona las Canteras Hermanos López SL, de Agolada, con autorización para tratar 150 toneladas al año, y la Cota 17 SL-Alquiler MYC Norte Sur en UTE, en Forcarei, que puede gestionar hasta 60.000 toneladas. En este listado, Desguaces Rolán tiene una capacidad de 1.000 toneladas.

Por lo que concierne a los vertederos de residuos industriales no peligrosos, aparece la mencionada Cota 17 de Forcarei, con 246.929 toneladas, y la Explotación Minera de Campomarzo, con 122.833. La actividad de este vertedero estuvo paralizada desde que entró en liquidación, en 2017.

Como apunte, este informe indica de forma específica que solo hay una instalación de tratamiento de RCD en las comarcas, y es la de Forcarei, con esas 60.000 toneladas ya mencionadas, pero no la de Silleda.

Así las cosas, en las instalaciones de las comarcas pueden tratarse al año 19.564 toneladas anuales de residuos industriales clasificados como peligrosos, así como otras 451.375 de desechos industriales no peligrosos, es decir, que no son tóxicos ni presentan riesgos para la salud humana, pero pueden afectar al medio ambiente si no se gestionan de la forma correcta.

Restos metálicos

A estas cifras podemos sumar las 1.450 toneladas que pueden almacenar dos empresas, ambas en Silleda, autorizadas para tratar residuos metálicos: son Hierros y Metales Bernabé (450 toneladas) y la citada Desguaces Rolán (1.000). Por último, solo las Canteras Hermanos López, con sede en Agolada están capacitadas para tratar hasta 150 toneladas de residuos de transformación de recursos mineros.

Más baterías y menos lodos

Como vemos, hay actividades de almacenamiento y valorización de residuos ajenas a las comarcas, como los restos sanitarios. Y es que solo contamos con dos instalaciones de este tipo en Galicia: una está en Vilagarcía de Arousa, de la mano de Consenur SL, y la otra en Cerceda, bajo la firma Daorje Medio Ambiente. Sobre esos deberes a cumplir al cierre de 2022, el Priga se marcó duplicar el porcentaje de recogida de pilas, acumuladores y baterías industriales con cadmio, así como incrementar la superficie de suelo recuperada o mantener en el 0% la eliminación de lodos mediante su depósito en vertederos, a cambio de seguir apostando por su valorización energética. En este punto, se indicaba la idoneidad de crear una plataforma de registro y seguimiento georreferenciado sobre la aplicación de lodos en la agricultura. Sobra decir que el compost también sería un excelente plan B en el campo, en lugar de fertilizantes químicos.

En toda la comunidad, solo hay dos plantas para tratar desechos sanitarios

En cuanto a otros residuos, como los neumáticos históricos al final de su vida útil, si en 2014 su tratamiento llegaba al 37% de los casos, la previsión era que en 2022 se cubriese el 100%. Hay otras medidas, como fomentar el uso de materiales de residuos de construcción y demolición valorizables en obras de construcción, a modo de capas de forma en las obras de ferrocarril o durante la preparación de hormigones.

Charla en Manduas mañana sobre Campomarzo

El local social de Manduas acoge mañana, a las 20.00 horas, una charla sobre el vertedero que pretende reabrir Bander Residuos en Campomarzo, destinándolo a almacenamiento de residuos industriales no peligrosos. Los vecinos afectados por esta instalación, que tendrá una capacidad bastante más grande que la del anterior depósito, comenzaron semanas atrás con distintas actividades de movilización en contra del proyecto. Tras un encuentro inicial entre los residentes en Manduas, Pazos y Abades, hubo una reunión con el alcalde, Manuel Cuiña, quien indicó que el Concello alegará al proyecto y que prestará asesoramiento a los vecinos para presentar sus recursos. No es, a ojos del BNG, una postura tajante contra la propuesta de Bander, ni hace mucho más de lo que se espera de una administración municipal.

Bander enumera hasta 14 categorías distintas de residuos admisibles en Campomarzo

El estudio de impacto ambiental de este proyecto está en exposición pública desde el 1 de este mes, y puede consultarse en la web de la Consellería de Medio Ambiente, en el apartado de expedientes de solicitud de autorización ambiental integrada. Las personas y entidades interesadas disponen de 30 días hábiles, a contar desde el día 2, para alegar contra esta modificación de dicha autorización que solicita Bander. El proyecto enumera hasta 14 categorías distintas de residuos LER a admitir en este nuevo vertedero, que a su vez se dividen en varias subcategorías. Podría albergar, entonces, desde residuos de extracción de minas, de preparación y elaboración de carne y pescados hasta trapos, ropa de protección o vendajes.

El depósito tendría una vida útil de 22 años, un tiempo en el que llegaría a almacenar 559.799 toneladas o, lo que es lo mismo, 792.563 metros cúbicos de desechos de distinto tipo. El método de explotación sería mediante vertido directo. El vaso estará impermeabilizado y tendrá barreras físicas para asilar la zona activa. Al final de su vida, se sellará y se “adoptarán las medidas necesarias para evitar la formación excesiva de gases”.