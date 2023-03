Unidade por Rodeiro propone un nuevo vial y un aparcamiento como solución a la dirección única que se establecerá en Gumersindo Areán, donde además tampoco podrá aparcar el tráfico pesado. En concreto, el partido que encabeza Alberte Lamazares indica la idoneidad de conectar la carretera de Rodeiro a Antas con la de Rodeiro a Agolada, de modo que los camiones ya no tendrían que circular por la Rúa do Concello y la conocida como Rúa do Estraloxo. Apunta que uno de los posibles emplazamientos sería una carretera paralela al Parque do Río, ya que estos terrenos son viables para construir un nuevo vial.

En cuanto a zona de aparcamiento, propone un espacio similar al Campo da Feira en Lalín, alquilando al Obispado de Lugo la parcela que tiene en Gumersindo Areán. Es una finca de casi 2.600 metros cuadrados. Así, esta parcela estaría libre de escombros mientras no se comienza la construcción de la nueva iglesia.