O IES Rosalía de Castro deu a coñecer onte pola tarde os gañadores da quinta edición do Premio Stephen Hawking de Xoves Investigadores, que distinguiu cun segundo premio un traballo presentado polo IES Pintor Colmeiro de Silleda. Noelia García Liñares e Eugenia Saavedra Guerra asinan esa investigación, titulada Análise da composición de nitritos e nitratos en grelos e acelgas e a súa relación coas bacterias nitrificantes. Tamén foron galardoadas por formar parte do grupo mixto que gañou o reto científico proposto no propio evento.

A proposta gañadora asínaa Irene Armesto Méndez, do Rosalía de Castro, centro que tamén logrou dous segundos, de María Salgado Alcalde e de Silvia Rodríguez Ardao e Irene Armesto Méndez; e un terceiro, tamén de Rodríguez Ardao. Outro bronce foi para Carlota Romero Méndez, do Arcebispo Xelmírez II. O IES Eusebio da Guarda de A Coruña obtivo un segundo galardón, presentado por Bruno Bolaño Molezún; e dous terceiros, asinados por Inés Vázquez Rey e por Elisa Rodríguez Martínez, Iago Cabanas Castro e Antón Jopia Astray. O IES Nosa Señora dos Ollos Grandes de Lugo acadou outros dous terceiros, obra de Laura Vázquez Núñez e Pablo Serrano Pérez, por un lado, e de Ana Gallego Fernández e Candela López Fernández, polo outro. O xurado, presidido pola doutora María Martinón –directora do Centro Nacional de Investigación sobre a Evolución Humana– destacou a “elevada calidade” das propostas, especialmente “o nivel das preguntas”, dixo. Profesorado universitario e de secundaria, así como exalumnos do centro anfitrión, ata un total de nove persoas, acompañaron á doutora Martinón como membros do xurado, que outorgaron un primeiro premio, catro segundos e seis terceiros. Nesta edición, o Rosalía de Castro de Santiago recibiu corenta traballos realizados por 63 bachareles (41 mulleres e 22 homes) de oito centros galegos: Pintor Colmeiro (1); Blanco Amor de Ourense (1); Lucus Augusti de Lugo (1); Arcebispo Xelmírez II de Santiago (3); Compañía de María de A Coruña (5); Eusebio da Guarda de A Coruña (6); Nosa Señora dos Ollos Grandes de Lugo (9); e Rosalía de Castro de Santiago (14). No referente ás áreas científicas, houbo de bioloxía (16), química e matemáticas (7 de cada), física (6) e informática (4). As memorias correspondentes suman un milleiro de páxinas. Os pósteres dos distintos traballos presentados onte quedaron expostos na planta baixa do instituto compostelán.