Joselu hace historia: primer dezano en enfundarse la Roja

Silleda entrará esta noche por la puerta grande del fútbol internacional gracias a uno de sus vecinos más ilustres. José Luis Mato Sanmartín, Joselu, también conocido como “Triana” –que es como aún le llaman sus amistades en honor al nombre del bar de su familia–, nació un 27 de marzo de 1990 en la ciudad alemana de Stuttgart, donde dio sus primeros pasos y fue al colegio hasta los cuatro años, cuando su familia decidió volver a Trasdeza. De vuelta en Galicia, su interés por el fútbol fue creciendo, y pronto se alistó en las categorías inferiores del SD Silleda, donde empezó a jugar con apenas 8 años. Pepe Fariñas, el histórico directivo de la entidad silledense, recuerda que “con apenas seis años estaba jugando al fútbol a todas horas”. Por aquella época, su madre, Elvira Mato, Viri o Virucha, tomó la sabia decisión de enrolar a su hijo pequeño en el equipo de su pueblo, así como en la Escola da Banda de Música Municipal de Silleda.

Joselu, que esta noche debutará en la convocatoria de la selección española absoluta con opciones de disponer de minutos, militó en el SD Silleda hasta los casi 13 años, que fue cuando el Real Club Celta de Vigo se fijó en su potencial, llegando hasta categoría cadete pero con ficha de infantil de primer año con los franjirrojos. El delantero conserva de aquellos primeros años amistades como las de Luis Currás o Adrián López, que harán lo posible para poder estar hoy en La Rosaleda para presenciar el estreno de su compañero de fatigas en el combinado de Luis de la Fuente. López estaba ayer intentando cuadrar los horarios de vuelos para viajar hasta la capital andaluza, mientras que Currás “sí o sí” hará lo imposible por no perdérselo. La representación silledense en el coliseo malacitano se completa, como no podía ser de otra forma, con la obligada presencia en la grada de la madre del futbolista y de su tía Concepción Mato.

Trayectoria

Lejos quedan ya los primeros años como celeste de un delantero que a partir de ahí se convirtió en todo un trotamundos del balompié hasta llegar a lo de esta noche en la Costa del Sol. Con tan sólo 17 años, el por entonces entrenador céltico Hristo Stoichkov, le brindó la oportunidad de debutar con el primer equipo en un partido amistoso frente al Porriño Industrial. Cuando parecía afianzarse en el primer equipo, diez millones de euros hicieron que Joselu pasara a jugar con el Stuttgart. El jugador que estrena internacionalidad crecía como futbolista, y con él, su fama y el interés de grandes clubes, y en el verano de 2010, emprende su aventura en el Real Madrid. De vuelta en Alemania, no tardó mucho en hacerse un hueco en el once inicial del Hoffenheim, siendo cedido después al Eintracht de Frankfurt antes de recalar en el Hannover 96. Con la llamada del Stoke City Joselu inició su periplo por la Premier League para volver a España para jugar en el Deportivo y regresar a Inglaterra para jugar en el Newcastle United. Terminada su etapa con las “urracas”, regresó a LaLiga para militar primero en el Alavés y ahora en el Espanyol de Barcelona, donde se ha destapado como un goleador con instinto. Joselu ha sido internacional con las categorías inferiores de la selección española, además de un fijo en las convocatorias de la Sub18, Sub 19 y Sub 21. También jugó con la selección gallega ante Venezuela en un amistoso disputado en Riazor.

El PP propone dar su nombre al Outeiriño

El Partido Popular de Silleda presenta una moción a pleno para solicitar que el campo de fútbol municipal de Outeiriño pase a llamarse como “José Luis Mato Sanmartín-Joselu”. El portavoz de la formación, Ignacio Maril, hace constar que es una demanda “prácticamente unánime de la ciudadanía silledense”, en especial por la vinculada al deporte y piensa que “sería el mejor homenaje que se le puede hacer a un futbolista que más allá de su currículo deportivo encarna como nadie los valores del esfuerzo y el sacrificio hasta conseguir el éxito”. Los populares ponen en valor el hecho de que el jugador siempre hizo gala de su procedencia “hasta el punto de haber manifestado en entrevistas que le encantaría retirarse jugando en el Silleda”. En este sentido, subrayan que “Joselu presume de su pueblo y es un referente para los niños y niñas, y toda la juventud de nuestro concello, ya que transmite humildad y la cultura del esfuerzo de un chico que fue capaz de llegar a la elite del fútbol español desde Silleda, respetando siempre el juego limpio y el compañerismo en su carrera profesional”.