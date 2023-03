Los destinos de Semana Santa mantienen el tirón pese a la subida de precios de hasta un 15%

“El coronavirus ya es un mal recuerdo y las gente tiene muchas ganas de viajar”. Así resume Manuel Ferradás, de la agencia Pírate de Viaje el buen ritmo de reservas para Semana Santa. En su caso, los primeros contratos se cerraron ya en octubre, y hace un mes, según el destino a elegir, “algún cliente ya lo tenía complicado”.

La situación de la agencia lalinense es general en todo el sector. Desde la Asociación Galega de Axencias de Viaxes (Agavi), su presidente, Juan Rivadulla, concuerda en que “la gente está ahorrando por la inflación, pero al mismo tiempo quiere viajar. Desde principios de año y hasta hoy hubo un ritmo bastante alto de ventas, sobre todo en enero y febrero” y a pesar de que los precios se hayan encarecido, por la subida de costes de los billetes de avión (debido al combustible) o en los hoteles y restaurantes, en este caso por la energía o los alimentos, pero también por el incremento de los salarios. Rivadulla estima que ese aumento en las reservas de viajes oscila entre un 10 y un 15%.

“En 2022 el sector turístico mantuvo los precios, pese a estar con la inflación disparada, porque nosotros salíamos de una situación muy complicada” tras dos años de parón por el COVID. Pero en 2023 no quedó otra solución que subir los precios. Manuel Ferradás calcula que una semana en Canarias, para una familia de dos adultos y dos niños, “reservando con tiempo” y media pensión, el gasto puede estar entre los 2.000 y 2.500 euros, pero llegará a 3.000 euros si se espera a última hora.

Asturias y Algarve

Esta escalada de precios explica que, por ejemplo, ya se estén reservando viajes para los meses de verano y para lunas de miel. Rivadulla, en referencia a este tirón, recalca que “toda lluvia es poca, ya que venimos del desierto más absoluto”, y no descarta que si continúa este ritmo de ventas, 2023 puede ser el año en que se recuperen las cifras de la prepandemia. Preguntados por los destinos favoritos para esta Semana Santa, tanto Ferradás como Rivadulla (que además está al frente de la agencia Simply Travel, en A Estrada) coinciden en que los vecinos de las comarcas buscamos “sol, sobre todo, y vuelos directos a capitales europeas”, Desde Galicia hay vuelos especiales durante estas fechas a Canarias, Eslovenia o Turquía. Entre las preferencias también figuran Baleares, la costa valenciana, Andalucía y Portugal.

"Los funcionarios son los primeros en reservar, y hay autónomos que en Semana Santa disfrutan de sus vacaciones del año"

En cuanto a las estancias, varían según los días de que disponga el cliente. “Los funcionarios son siempre los primeros en reservar”, indica el responsable de Pírate de Viaje, “y suele haber también trabajadores autónomos que deciden coger en Semana Santa sus vacaciones del año”. Para quien no puede planificar con antelación sus vacaciones de Semana Santa y busca destinos a última hora, entre los más demandados figuran “Algarve o Asturias, con estancias de dos o tres días”, apunta Rivadulla. Tampoco falta otro clásico de estas fechas: las escapadas familiares a parques temáticos como Eurodisney y los destinos de nieve. También se venden bastante bien enclaves más lejanos como el Caribe o Cabo Verde.

No deja de ser una paradoja que el significado religioso de la Semana Santa apenas tenga impronta en el sector turístico: ciudades como Zamora o Sevilla, con distintas procesiones, no tienen demanda como destinos en las agencias de viajes. ¿Por qué? Manuel Ferradás explica que las personas que buscan este tipo de turismo religioso ya se desplazan en su propio coche, por lo que no precisan de las tramitaciones de agencias de viajes.

Turismo rural

Y mientras muchos vecinos de Deza y Tabeirós planifican las que pueden ser sus primeras escapadas del año, los alojamientos de las comarcas tienen una desigual fortuna en reservas para la segunda semana de abril. En Vila de Cruces, uno de los municipios dezanos con mayor volumen de casas de turismo rural, la demanda es a cuentagotas. “Ya nos ocurrió el año pasado, los clientes están esperando a ver qué tiempo hace para Semana Santa, y reservan a última hora”, indica desde Casa San Ginés María Espinosa.

Añade que en Semana Santa la clientela “prefiere Málaga o Canarias y, dentro de Galicia, suele decantarse por Viveiro o Ribeira Sacra, que ahora está de moda, como ocurrió en su momento con O Courel”. Sin embargo, en Silleda el Remanso de Trasfontao ya no dispone de habitaciones libres. Algunas reservas ya quedaron cerradas el pasado verano. Virginia Colmeiro explica que buena parte de sus clientes son de otros puntos de España, que suelen pasar tres días y que aprovechan para visitar ciudades cercanas. Remanso de Trasfontao ofrece además alojamiento en burbujas para dormir bajo las estrellas y aprovechar los conocimientos en astronomía, en un paraje envidiable.

Tirón en las rutas jacobeas

Desde el 1 de enero y hasta ayer, 424 personas llegaron a Compostela por una de las tres rutas jacobeas que transcurren por la zona: la Vía da Prata (325), el Camiño de Inverno (78) y el Camiño da Geira (21). La cifra es similar a la de los tres primeros meses de 2022, con 443 romeros en total: 296 en la Vía da Prata, 142 en el Camiño de Inverno y 5 en el Camino da Geira.

Los datos que maneja la Oficina del Peregrino indican que peregrinan, sobre todo españoles, con 201 personas. Los otros dos puestos altos de la tabla están ocupados por los 52 portugueses y 24 alemanes. En el primer trimestre de 2022 también predominaron los romeros estatales, con 258 peregrinos, pero por detrás se colocaban los 30 oriundos de Italia y 29 de Estados Unidos. Dentro de los españoles, los tres perfiles más comunes son de caminantes de Ourense (150), Sevilla (74) y Ponferrada (56). En 2022, se mantenía esta tríada, pero en distinto orden: Sevilla aportó 105 romeros, el Camino de Invierno en Ponferrada 99 y Ourense, 79.

En cuanto a los motivos para realizar una ruta jacobea, priman las causas religiosas y otras (en 258 casos) las estrictamente religiosas (129) y otras ajenas a creencias (37). El medio escogido es a pie, con 407 casos, frente a 17 que se decantaron por la bicicleta.