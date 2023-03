A Cofradía da Santa Cruz aumenta os seus membros e homenaxea a Ferro

A Cofradía da Santa Cruz de A Estrada nomeou onte a Luis Ferro Pego cofrade de honra pola súa labor de visibilización da Semana Santa da parroquia estradense de San Paio. De feito, o propio Ferro colaborou en reiteradas ocasións con esta agrupación escribindo distintos estudos publicados cada ano coa programación desta. Este ano, por exemplo, o traballo do cofrade de honra versa sobre a antiga igreza da Estrada, o templo actual e as chapelas que houbo na vila. O nomeamento tivo lugar na igrexa parroquial, durante a coñecida como misa dos cofrades, na que tamén se lle daba a entrada a novos integrantes deste colectivo. Así, a cofradía comeza a preparar os motores de cara a Semana Santa, aínda que segundo confesou Ignacio Costoya, a intención é que esta manteña a actividade durante todo o ano e non só durante esta celebración.