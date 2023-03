Francisco Vilariño, candidato del BNG de Lalín, critica el “paripé electoralista” del Partido Popular con el CIS de la capital dezana “cuando saben que en este 2023 no va a estar listo”, añade. Además, el portavoz municipal recuerda que el BNG pidió el pasado 9 de marzo en el Parlamento de Galicia una visita de los diputados nacionalistas pero que “a día de hoy sigue sin respuesta porque no quieren que la oposición vea la situación real”. Vilariño insiste en afirmar que “estamos seguros de que en 2023 el CIS no va a estar en funcionamiento, con lo que acumulará más de cuatro años de retrasos”. El candidato se refirió además a la “desvergüenza del PP al usar su nefasta gestión en materia de sanidad como propaganda electoral tomándole el pelo a todos los vecinos y vecinas de Lalín”.