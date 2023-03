O Teatro Principal de A Estrada convértese hoxe en escenario da segunda edición do festival Música no Camiño. O evento dará comezo ás 18.00 horas e contará co grupo de acordeóns da Estrada Os Lóstregos, que actuará en compañía da cantante Marietta, así como da Escola Municipal de Acordeóns das Pontes, Airiños da Porta Falsa de Manzaneda e, como colofón, un concerto de María Jesús y su Acordeón. O acto estará presentado por Noelia Rodríguez e para os que aínda non conseguisen as entradas, poden facelo no propio teatro, por un prezo de cinco euros.