O IES Laxeiro leva unhas semanas inmerso nunha voráxine de intercambios que xa levaron a parte do seu alumnado a Italia e Amsterdam e que terán continuidade durante a primavera. Vinte alumnos e alumnas de 3º de ESO desprazáronse este martes á localidade francesa de Lalinde e o domingo partirá otra expedición cara Itzehoe (Alemaña). Outras expedicións serán a Países Baixos, do 10 ao 16 de abril, e a Cerdeña, do 7 ao 13 de maio.

O estilo de vida saudable, o coidado do medioambiente e o coñecemento e a valoración do patrimonio cultural son os eixos vertebradores sobre os que se asenta o espírito deste intercambio, coordinado pola profesora Mar García Rodríguez e dirixido por Samuel Malvar. Este, xunto coa docente Lara Rodríguez, desprazáronse cunha vintena de estudantes de 3º de ESO ata a vila de Lalinde para reunirse cos seus compañeiros e compañeiras do Collège Jean Monnet e pechar así este proxecto KA121SCH encadrado no programa Eramus+.

O alumnado, acollido nos respectivos fogares dos rapaces e rapazas francesas que visitaron Lalín do 28 ao 7 de marzo, permanecerá na localidade irmá ata o vindeiro luns, día 27. Este é o primeiro intercambio que se leva a cabo con Lalinde, pero non o primeiro que fai o instituto Laxeiro no territorio francés, pois este centro, con Samuel Malvar como profesor coordinador, leva dende hai anos realizando intercambios con este país.

Ao longo destes días, os participantes puideron coñecer Lalinde e a súa casa consistorial, cunha recepción –o mércores– por parte da tenente de alcaldesa. Ao lugar tamén se desprazou a directora do Collège Jean Monnet, Anne Czebotar. Tamén teñen tempo de visitar os principais lugares situados preto desta vila, como Bergerac ou Sarlat. E, por suposto, asisten ás aulas do instituto galo e tiveron ocasión de vivir –onte, xoves– o que é un día de folga no país francés. En definitiva, e o máis importante, afrontan unha experiencia inesquecible.

O relevo tomarao un grupo de 4º da ESO, que partirá este domingo, día 27, cara Itzehoe, no norte de Alemaña, onde permanecerá unha semana, ata o 2 de abril. Esta viaxe enmárcase nun intercambio co instituto Auguste Viktoria Shule, a través do programa EduExchanges. Nela participarán 18 ou 19 estudantes –está en dúbida un rapaz convalecente dunha operación–, tutelados pola profesora e xefa do Departamento de Lingua Castelá e Literatura, Emilia Garea Vázquez, e o director do instituto, Xosé Manuel López. Os alemáns devolverán a visita do 1 ao 7 de maio.