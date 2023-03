O CEIP Villar Paramá visita Santiago e celebra o Día da Poesía

O alumnado de infantil e de 1º e 2º de primaria do colexio Manuel Villar Paramá de San Xurxo de Vexa puido asistir o pasado mércores a un espectáculo de danza moderna titulado “Nina Ninette”, que tivo lugar no Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela. Para completar a actividade os alumnos visitaron as instalacións da Cidade da Cultura. O martes, coincidindo coa celebración do Día da Poesía, o centro acolleu una iniciativa especial coa que se buscaba espertar os sentidos a traves das palabras. Para iso decidiron reunirse, tanto os alumnos como os mestres, para recitar e escoitar poemas. Cada aula do centro escolar estradense escolleu poesías, tanto de poetas coñecidos como de elaboración propia, e fóronas recitando. Participaron nesta iniciativa desde os máis pequechos ata os maiores.