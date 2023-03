La circulación por el núcleo tradicional de Donramiro quedará limitada a residentes

El Concello de Lalín tomo la iglesia de Donramiro como referencia para la ejecución del proyecto de regeneración urbana del núcleo tradicional de esta parroquia y en este área es donde se centrarán las actuaciones de la actuación del plan Dusi que acaba de ser licitada por 257.000 euros. Se trata, como anunció el grupo de gobierno, de una primera fase de un proyecto que había sido valorado en 740.000 euros, pero que tendrá que aguardar por fases futuras cuya financiación por el momento es una incógnita.

La intervención que sale a concurso centra sus trabajos precisamente en el área circundante al templo parroquial. Además de la renovación de los pavimentos o la dotación de servicios básicos la memoria del proyecto detalla otras cuestiones referidas, por ejemplo, a la necesidad de reordenar el tráfico. Al tratarse de pistas muy estrechas que discurren entre viviendas, el proyecto de ejecución plantea para esta zona sentidos únicos de circulación y limitados a residentes, oficios religiosos y visitas al futuro centro de interpretación de la cultura castreña que tampoco va en esta fase. Los accesos se establecen a través de tres posibilidades. La pista que desemboca en la rotonda de la Avenida de Madrid procedente de la Avenida da Estación, la rúa da Igrexa (en el cruce con la PO-534) y el vial de bajada desde la Carballeira do Montserrat. Mientras, tanto la única salida para el tráfico rodado será por la pista que confluye en la Fonte da Picha, “aprovechando que es un punto con anchura cómoda para efectuar giros”.

Por otro lado, está prevista la creación de dos franjas de aparcamientos donde el viario interior lo permita, en la rúa Igrexa y en la rúa Fonte, justo antes de llegar a la futura plaza de la iglesia. En la zona del crucero, la remodelación del viario posibilitaría crear una zona de giro de 14 metros de diámetro para que el tránsito procedente de la escuela infantil no circule por la plaza del templo de Santa María y ser desviado hacia la PO-534.

La segunda fase del proyecto de ejecución material abarcaría desde la iglesia hasta el crucero en un ámbito de unos 1.200 metros cuadrados. La fase 3 incluiría la adecuación del acceso a la iglesia a través de la calle Donramiro, ajustando la pendiente inicial de esta entrada a través de la PO-534. Ya para la fase 4 quedaría la intervención en el área de la escuela de educación infantil y la fuente con zona de tránsito peatonal y en total la superficie abarcaría 1.325 metros cuadrados. Y como última parte del plan de regeneración del núcleo parroquial se intervendría en la parte que ahora no fue incluida, con aparcamientos ordenados para residentes y visitantes.

La oposición clama por el “engaño a los vecinos”

Los tres grupos de la oposición claman contra el gobierno por haber anunciado un proyecto que ahora se recorta sustancialmente y coinciden en tildar de “engaño a los vecinos” la licitación de unas obras previstas por 740.000 euros y que ahora quedan en 257.000. Rafael Cuíña (Compromiso) dice que el tiempo le dio la razón. “Es mucho menos de la mitad del dinero comprometido y anunciado en diferentes ocasiones a unos vecinos que ahora tienen motivos sobrados para estar en pie de guerra”, dice. “No es un engaño más de José Crespo, sino de un ridículo espantoso del gobierno local, incapaz de gestionar lo que le dejamos preparado en 2019” que trata de salvar “para autoconvencerse de que no perdió el dinero. Lo que no se ejecutes este año acabará por perderse”. Y niega que asegurase que la demora del proyecto se debiese a problemas con Patrimonio, sino que preguntó por esta cuestión.

Medio millón de euros perdidos

El PSOE, por su parte, recuerda que ya dijo que se perderían 740.000 euros de no ejecutar la obra a tiempo, cuantía que ahora cifran en medio millón por licitar un proyecto minimizado. Pregunta al alcalde si el permiso de Patrimonio llegó en agosto del año pasado, qué hizo durante estos meses. “Seguiremos exigiendo que explique a los vecinos por qué se perderá medio millón de euros y los motivos de retardar una obra que debía estar finalizada el año pasado”. Lamentan que el mandatario no pusiese el mismo empeño en sacar adelante esta actuación como en modificar el DUSI “en un claro afán revisionista” y opina que el PP no es garantía de que esta actuación quede rematada como merece. Francisco Vilariño (BNG) coincide con la pérdida de 500.000 euros de fondos y tilda de “escándalo este nuevo ejemplo de inoperancia del gobierno de Crespo”. El nacionalista también urge explicaciones públicas y, sobre la materialización de este nuevo proyecto, incluso duda de su ejecución pues las obras no empezarán hasta dentro de cuatro meses y el plazo de ejecución es de otros cuatro.