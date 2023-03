El BNG de Lalín denuncia que el gobierno local aprobó la recepción de la urbanización privada de A Trigueiriza con zonas verdes sin ejecutar o un parque infantil proyectado que no aparece por ningún lado. El acuerdo fue tomado en junta de gobierno el pasado día 14, un día después de que entrase la solicitud de los promotores.

Su portavoz municipal, Francisco Vilariño, considera muy grave la decisión del ejecutivo y acusa al PP de “favorecer la especulación y beneficiar a los amigos en vez de pensar en el interés general”. Sobre el terreno, el nacionalista explicó que en total son en torno a 10.000 metros cuadrados de espacios verdes los que están pendientes de ejecución, situados a ambos lados de la Rolda Leste. Si nos situamos en esta ronda, en sentido de subida, a la izquierda hay dos parcelas; una habilitada para construir, y otra catalogada como zona verde que está todavía en tierra y que abarca 5.093 metros. Ya en el espacio que circunda el predio en el que la cadena Mercadona ya trabaja para levantar su supermercado hay otras áreas que, recuerda Francisco Vilariño, fueron aprobadas como zona verde pero sobre las que no se actuó. Sí fueron habilitados pequeños senderos con zahorra para conectar la parcela de Mercadona con las demás sin que se llevase a cabo por ejemplo la construcción de escaleras de continuidad entre la parte alta y la baja del terreno. También censura que hay tuberías al aire o que las plataformas para el enlace de los viales no fueron acometidas. Del mismo modo, la promotora no realizó la plantación de una veintena de árboles y decenas de especies arbustivas en el entorno.

El nacionalista ejemplificó lo que considera un desaguisado con un parque previsto en una zona próxima a fincas de Cidade Xardín al que se accedería a través de un puente que ayer todavía estaba siendo construido. En esta superficie no hay nada más que una pequeña explanación entre árboles primitivos y un terreno húmedo rodeado de postes viejos de hormigón.

“Esto es de extrema gravedad y representa la radiografía perfecta del urbanismo del PP, de pelotazos y de servicio a sus amigos”, afirma. Para Vilariño, el gobierno debe ofrecer explicaciones inmediatas por haber recepcionado una proyecto sin rematar y se pregunta cómo es posible que haya técnicos municipales que le den el visto bueno. “Se está firmando algo falso, que no se corresponde con la realidad y que el gobierno sabía, por eso no anunció a bombo y platillo la recepción de esta urbanización”, dijo.