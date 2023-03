El PSOE de Lalín agradece que el regidor José Crespo, reconozca que los socialistas lograron n 5 millones de euros para el municipio, y no como afirman en su campaña por las aldeas que fue gracias a “buena gestión de Crespo. Y pide al gobierno local que no se preocupe pues, “si hacen las cosas bien la UE siempre paga, pero se las hicieron mal o hay dudas de su gestión, aumentará la fiscalización. Todo depende de cómo gasten el dinero que pidieron”, afirma sobre la demora del Estado en el traspaso de fondos europeos comprometidos.

Los socialistas, por otro lado, lamentan que con tantas posibilidades el Concello no se presentarse a convocatorias del Plan de Recuperación, que tanto pretenden pisotear. “Su partido ya lo quiso tumbar en Bruselas, pero no lo lograron. En lugar de decir que Lalín no vería un solo céntimo de Fondos Europeos, deberían decir que no llegan más porque Crespo deja pasar convocatorias como la de las comunidades energéticas, planes de sostenibilidad turística y otras partidas que se pierden por presentar proyectos que no se ajustan a los requisitos”.

Indican al regidor que estuvo cuatro años en el Senado y en ese tiempo no hay inscrita ni una sola iniciativa suya, intervención o pregunta relacionada con Lalín. “Es más, formó parte de la Comisión de Fomento y durante ese período se olvidó de pedir que se rebajara el peaje de la AP-53, que es tan cara por culpa de su partido. Solo se recuerda cuando el Estado está gobernado por otros partidos que no son el PP. Es lamentable, porque se volvieran a ganar los suyos, las firmas que están recogiendo irán a parar la un cajón”, señalan. Y agradecen al PP la confianza en el eurodiputado Nicolás González Casares, cuando los populares tienen un representante en la provincia.