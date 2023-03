El portavoz del PSOE de A Estrada y candidato a las elecciones municipales de mayo, Luis López Bueno, propone una gran reforma del edificio del Novo Mercado para “rediseñar y acondicionar los espacios interiores”, de manera que se mejore la “eficiencia energética y se dote de nuevos servicios a estas instalaciones, como una cámara de frío para que utilicen los placeros, un espacio de hostelería y la modernización del interior de la plaza”.

Bueno advirtió de que existe una línea de financiación Next Generation de hasta dos millones de euros para la recuperación de mercados de abastos, e indicó que el edificio de A Estrada debe “adecuar el interior de la instalación para hacerla más útil para los vecinos y vecinas”, además de lo que considera es una necesidad de “devolverle el dinamismo comercial”. El socialista aseguró que esos dos millones de euros permitirían una actuación “verdaderamente transformadora” del edificio y remarcó que “el PP no solicitó los fondos el año pasado”, aunque espera que “A Estrada no sea menos que otros concellos de la contorna que sí recibieron la financiación”.

El candidato a las municipales considera que el Novo Mercado debe tener “puestos abiertos todos los días” y “variedad en la oferta que los placeros le ofrecen a los vecinos y vecinas”. Una situación que entra en conflicto con la actual, en la que solo abren de forma continuada a lo largo de la semana un total de cuatro puestos, lo que para él es muestra de que el inmueble está “claramente infrautilizado”. Por otra parte, el portavoz local de los socialistas apuesta por “recuperar los puestos de pescado” para que el mercado “cumpla esa función de centro comercial que tiene en otros concellos gallegos” y que contribuya de un modo decisivo a “dinamizar la vida social y económica de la rúa Padrón, la Avenida de América y la Rúa Waldo Álvarez Insúa”.

López Bueno enmarca esta actuación en su estrategia de recuperación del Centro Saúde de la Avenida de Santiago. Considera que “no tendría mucho sentido retirar los programas de servicios sociales del edificio del mercado sin proponer una alternativa”. Las estancias que quedarían libres tras mover el Espazo Concilia, Centro de Día y Agadea, permitirían la ampliación del vivero de empresas y la creación de oficinas para los vecinos y vecinas que teletrabajan a tiempo completo.

En otro orden, recordó las propuestas que el PSOE acercó al gobierno del PP para promover el comercio y que este desechó, como bonos o una feria al aire libre, y que sí fueron recogidas por otros colectivos y administraciones.