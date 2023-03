El Concello de Lalín conservará los murales pintados en el interior de la antigua sala de fiestas Los Sauces. Así lo avanzó ayer el alcalde, José Crespo, quien se mostró convencido de que finalmente aparecerá su autor.

“Los vamos a recortar con una radial porque además están puestos en los tramos que están entre columnas, no tienen demasiado dificultad. Los vamos a cortar por arriba y por abajo y por los lados y vamos a quitar eso. Hay quien dice que pueden ser de Sucasas, yo no lo sé, tendrán que interpretarlo los expertos”, comentó. En esta línea optó por dejar que el Cronista Oficial de Lalín, Daniel González Alén, realice su labor de investigación y después, dependiendo del valor que tengan estas pinturas, podrían exhibirse es este espacio. “Lo tienen que ver expertos, la recomendación de Daniel no cayó en saco roto. Nosotros inicialmente vamos a cortar perimetralmente, lo vamos a almacenar y luego una vez que estudien los expertos esas pinturas, vamos a verlo. Una vez que lo sepamos, aun que no tengan mucho valor, aun puede que puedan quedar en la plaza porque es parte de nuestra historia. Aunque que no tengan un valor desde el punto de vista artístico, sí lo tienen desde el punto de vista sentimental y es bueno recuperarlos, dijo.

Pleno

Por otro lado, el mandatario anunció que el pleno del próximo día 31 será por la tarde para poder cuadrar las agendas de todos los concejales.