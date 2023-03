El candidato del PSOE a la Alcaldía de Rodeiro, José Luis Camiñas, lamenta los ataques del grupo de gobierno contra la Diputación provincial, “la única administración que invierte” en el municipio y con la que se acometieron importantes actuaciones, mientras la Xunta no actúa en el mismo sentido. Recuerda que este organismo, desde que es presidido por Carmela Silva, invirtió 7,8 millones en Camba y este año llegarán más de 546.000 euros.

En relación a la denuncia pública del ejecutivo local sobre la financiación de las obras de la Praza de Oseira, Camiñas justifica la decisión de la Diputación de no transferir los fondos al ayuntamiento “por la chapucera tramitación que hizo que la obra rematase escandalosamente fuera de plazo, mucho después del 31 de diciembre de 2020, que era la fecha límite”. Recuerda que se trataba de un proyecto incluido en el Plan Concellos de 2018. El socialista asegura que tras contactar con la Diputación, desde este organismo le trasladaron que si la aportación para la Praza de Oseira no fue concedida “fue por los informes técnicos totalmente contrarios, especialmente de Intervención, y que la Diputación no levanta reparos porque tramita con seriedad y transparencia”. Sobre la judilización del caso, asegura que la entidad provincial “estará encantada de pagar si el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia le da la razón al Concello”.

Por otro lado, lamenta que el PP dirija ataques contra él, cuestión que para Camiñas denota “que tienen mucho miedo a perder la Alcaldía”.