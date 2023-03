La concejala responsable de lana estrategia Edusi y teniente de alcalde de Lalín, Paz Pérez, reprueba que el eurodiputado del PSOE Nicolás Casares “convoque una rueda de prensa para arrogarse la paternidad de inversiones realizadas en Lalín con fondos europeos”, cuando no hizo ni lo más mínimo trámite, gestión o reunión para que se destinara un solo euro para Lalín desde que en julio de 2019 tomase posesión del cargo”.

La número dos del ejecutivo municipal le recuerda al parlamentario europeo que si el municipio obtuvo fondos europeos de varias convocatorias es “porque se presentaron grandes proyectos, que merecieron el apoyo del dinero de Europa y cumplían los objetivos de convergencia, o porque se realizaron continuas gestiones con empresas beneficiarias de esas ayudas como en el caso de la implementación de la fibra óptica”.

Paz Pérez aprovecha la crítica al encuentro convocado por Casares con miembros de su partido en Rodeiro para exponer las líneas de inversiones de fondos comunitarios en ls dos comarcas para denunciar la demora con la que el Estado está gestionando la transferencia de dinero que le corresponde al ayuntamiento lalinense. Así, afirma que esta situación de “retención del dinero concedido y ejecutado es “intolerable y demuestra la deficiente” capacidad de gestión y administración del Gobierno del Estado al que Casares quiso defender, pero al lo que tendría que llamar al orden por la mala administración de los fondos”, manifiesta.

Hasta 2024

En su reflexión, invita a Casares “a que baje a la tierra y repruebe a sus compañeros de Madrid por no haber abonado ya los 4,1 millones de euros que tienen pendientes de entregar correspondientes a la ayuda del IDAE o los 800.000 euros ya justificados de la EDUSI que se iban a pagar en el mes de diciembre y “tres meses después siguen en la caja del Estado y sin visos de integrarse a las arcas municipales”. Sobre la primera de las actuaciones estima que todo apunta que los cuatro millones conceidos para el plan la renovación del sistema de alumbrado no se ingresarán hasta el 2024, cuando el compromiso era hacerlo este mismo año. En esas cuestiones era, sostiene, “con las que podía ponerse la capa el eurodiputado lalinense y no con el trabajo hecho por otros”.

Para la también concejala de Facenda “no es asumible” que en este rato, el Gobierno central tenga bloqueados y sin abonar, cuando ya están justificados, más de cinco millones de euros que suponen el 25% de la anualidad de un presupuesto y que en otros ayuntamientos podrían provocar una situación límite.