O BNG trasladará ao Parlamento unha batería de iniciativas para reclamarlle á Xunta que incremente o cadro de persoal do servizo de Oncoloxía Médica do CHUS, coas novas contratacións que sexan oportunas. Tamén reclama unha mellor planificación da actividade asistencial para garantir o benestar laboral do persoal sanitario e a calidade da atención que reciben os pacientes ante as demoras nas probas diagnósticas e no tratamento, segundo indican nun comunicado de prensa. Sosteñen que doentes da área sanitaria de Santiago e do Barbanza levan meses denunciando a súa situación: citas de revisión que foron adiadas, demoras nas probas diagnósticas de control e estadiaxe ou incluso dificultades á hora de recibiren os tratamentos. “Son moitas as queixas pola espera que teñen que padecer para poder recibir o tratamento intravenoso no propio día en que son citadas, que vén motivada pola falta de persoal para a asistencia, nomeadamente de enfermaría, provocando que moitas pacientes teñan que agardar horas para recibir a quimioterapia, co agravante que supón para as que residen máis afastadas de Compostela”, explica a deputada do BNG Iria Carreira. Tamén estas demoras se producen á hora de recoller tratamento oral, “cun persoal de farmacia completamente desbordado e que provoca esperas de varias horas para esta recollida de medicación”. Tamén destacan que os colapsos que se dan noutros ámbitos teñen repercusión, coma a demora para as probas diagnósticas de imaxe, “que provoca que estas revisións non sexan realizadas moitas veces atendendo a periodicidade establecida clinicamente, senón que se lle acumule o atraso por estas listas de espera”.

“Se ben a Atención Primaria é quen máis está a padecer os anos de recortes orzamentarios acumulados que vén realizando o PP, e que se traducen en cadros de persoal exiguos e recursos materiais limitados, tamén vemos como esa política sanitaria ten repercusións claras sobre os servizos hospitalarios”, manifestou Iria Carreira.