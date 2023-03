Así como as flores doutras árbores teñen un ou máis dun nome de uso común, esto non acontecía coa da cerdeira. Ese foi a razón pola que alumnos do IES Laxeiro de Lalín participaron nunha actividade coordenada polo departamento de Lingua Galega, que, baixo a dirección de Begoña González Cuñarro, pretendía bautizar esta flor logo dun traballo de investigación. Prunia foi o vocablo elexido e prunar ou prunedo a opción para referirnos a un lugar onde abundan as cerdeiras ou outras especies froiterias do xénero prunus. Este traballo foi premiado pola Real Academia Galega (RAG).

Sen medo a medrar. Creamos unha nova palabra. Con este lema, os estudantes de 3º da ESO na materia de lingua galega comezou coas súas pescudas. Así, comprobaron que na cultura oriental, na língua xaponesa, sí existe una palabra para referirse á flor da cerdeira: sakura. E que nos diccionarios galegos aparece o termo cerdeiral–onde abundan as cerdeiras– ou na toponimia do país aparecen Cereixal, Cereixedo, Cerdeirelo, Cerdeirido, Cerdido ou Cerdedo. No castelán existe o termo específico para falar da flor do laranxo, limoeiro ou otras variedades de cítricos, que é azahar [azar en galego] mais non para a as da árbore protagonista desta historia.

Pexegueiros ou ameixeiras

Na fase de diagnóstico verificouse que nin sequera no Valle del Jerte, “con grande tradición de florecemento dos seus campos de cerdeiras” había referencias. Logo de descubir na fase de traballo de recompilación de documentación nas aulas que en Galicia existen diferentes nomes de flores relacionadas con árbores e arbustos como chorima (flor do toxo), azar (laranxeira) oi arume (piñeiro) o alumnado recolleu o étimo do termo en cuestión e fixeron a súa evolución en palabras cultas e patrimoniais. E daí xurdeu prunia para referirnos a flor dunha árbore moi aprezada polo seu vermello froito que, en época de floración, orfece unha imaxe moi fermosa. Como prunedo identifican tamén os campos onde abundan ameixeiras, pexegueiros, amendoeiras ou o escambrón.

Para conmemorar o Día das Árbores e como colofón ao traballo de investigación, os alumnos plantaron cinco especies de prunos na zona verde situada diante da estación de autobuses, que tamén está preto do instituto.

A actividade comezou sobre las 11 da mañá de onte e contou coa preseza de dous concelleiros do grupo de goberno. Os responsables municipais de Parques e Xardíns (Nardo Seijas) e de Medio Ambiente (César Reboredo) acompañaron aos protagonistas dun traballo que ademais da súa parte investigadora persegue o obxectivo de preservar, difundir e aportar novos termos ao idioma galego.