Una autopista que vale por dos

Este año se cumplirán veinte de la puesta en servicio de la autopista Santiago-Alto de Santo Domingo, una infraestructura concebida para vertebrar el interior gallego y acercar más a la comarca dezana a la capital de Galicia En 2020 ya se había ganado terreno con la apertura del tramo entre Compostela y Silleda. El objetivo de recortar los tiempos de conexión por carretera entre estas dos áreas se cumplió, pero a un precio muy elevado: la Xunta aportó 60 millones de euros para la financiación de una obra de titularidad estatal que no ha vuelto a recuperar. Otro precio tiene que ver con las tarifas que no han parado de subir hasta el punto de haberse prácticamente duplicado en estas dos décadas.

En 2003 los usuarios que tomaban la autopista en una de las tres salidas habilitadas en el término municipal lalinense para viajar hasta Santiago pagaban 3,47 euros y las tarifas en vigor desde el pasado 1 de enero se sitúan ya en 6,40 euros; es decir, un 85% más. Las quejas, también en forma de reivindicación política, de nada han servido y la sensación que tienen muchos ciudadanos es la de un ministerio que mira a la comarca desde la atalaya de quien es consciente de que no puede ejercer la democracia directa. Así ha sido en el transcurso de estas dos décadas, con gobiernos dirigidos las dos principales fuerzas políticas españolas.

Y, ¿qué ha hecho la Xunta, a pesar de que se trata de una infraestructura sobre la que no tiene competencias? Pues básicamente, lo mismo. Poner el foco en el adversario cuando no gobernaba en Madrid, y viceversa. Recientemente salió adelante un acuerdo unánime en la cámara autonómica para solicitar la transferencia de la vía como punto de partida para aplicar bonificaciones, aunque la puerta ministerial sigue estando cerrada y todo apunta a que esta demanda no tiene respuesta no si le espera.

Telepeaje

Si ya parece un agravio que la AP-53 no goce de descuentos para usuarios habituales como acontece en otras autopistas estatales como la que atraviesa Galicia de norte a sur, lo que es un disparate es que la concesionaria no aplique bonificaciones a los usuarios que emplean el peaje dinámico como método de pago. Un reciente estudio de Real Automóvil Club de España (RACE) estima que más de la mitad de los usuarios de autopistas utiliza este mecanismo para abonar sus viajes. La tarjeta de crédito representa el 30,8% y el efectivo el 17,9 por ciento restante. El colmo de esta afrenta es que la empresa, que participa en la gestión de otras autopistas en España, sí bonifica con un 50% en sus tarifas el uso del telepeaje, tal y como acontece en la León-Campomanes por citar solo una. Ni con estoicismo se sobrelleva esta afrenta y la concesión no expirará hasta el año 2074.

Unas 1.000 firmas en la campaña de Lalín

El pasado día 3 se oficializaba la puesta en marcha de una plataforma que, auspiciada por el gobierno lalinense, sumaba más de una treintena de colectivos. Ahí están empresas, patronales del transporte y hasta cooperativas ganaderas. Son más de una treintena pero podrían ser 300, pues obviamente entre pagar estos precios y unos más asequibles no existe debate. El resultado de esta campaña será un éxito con toda seguridad aunque otra cosa es si servirá para algo o solamente se está buscando, de nuevo, disparar contra el adversario y no necesariamente con pólvora del Rey. El concejal del gobierno lalinense Pablo Areán cifra en unas 400 las firmas recogidas anteayer aprovechando la jornada ferial que, sumadas a las que se recaban en la entrada del consistorio la cifra rondará sobre un millar en un par de semanas. Los colectivos que apoyan este grupo de trabajo también recogerán apoyos para reivindicar algo que es de justicia y que nunca ha sido atendido por quien tuvo oportunidad de hacerlo.