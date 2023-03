El séptimo arte sirvió para encender el megáfono y centrar los focos en Sabucedo. El director de cine Rodrigo Sorogoyen lanzó la proclama “eólicos sí, pero no así” en el momento de recoger su Goya por la película As Bestas, desatando un auténtico efecto dominó que no ha parado de sumar apoyos a esta causa, con sucesivos reportajes en la prensa nacional e internacional y una intensa contestación social a través de las redes sociales. En la jornada de ayer, los montes de Montouto y O Cádavo se convirtieron en musa para inspirar a los participantes en una convocatoria de artivismo titulada O devalar do monte galego, una acción fotográfica que busca poner en valor la belleza y biodiversidad de los montes gallegos ante la “amenaza eólica”.

Tomando como telón de fondo este espacio natural, en el que gozan de su libertad los caballos salvajes que perpetúan la ancestral Rapa das Bestas, este proyecto impulsado por Burla Verde une la expresión artística con la acción social. Pretende convertirse en un vehículo de defensa de los montes Cádavo y Montouto, comunes a los municipios de A Estrada, Cerdedo-Cotobade, Cuntis y Campo Lameiro, “amenazados” por la instalación de varios parques eólicos. La parte artística la ponen 12 profesionales de la fotografía, un documentalista y doce guías locales para un proyecto en el que el activismo social de oposición a estos parques corrió por cuenta de varios colectivos de la zona: Rapa das Bestas, Alarma Terra de Montes, Colectivo do Vento, asociación Rousmeri, Caroi o SOS Suido-Seixo. Entre sus acciones más recientes está el llamamiento a una movilización colectiva de la sociedad gallega “frente a la invasión de los parques eólicos en toda Galicia”, denominada Burla Verde y que tiene convocada para el 29 de abril una serie de actos en el curro de Sabucedo. Más que un no El proyecto va más allá de una acción de oposición a un parque eólico. Mucho más allá. La iniciativa busca crear un modelo de confluencia entre arte, ciencia, compromiso social y vivencia local para mostrar la sensibilidad de estos ecosistemas naturales y culturales frente a cualquier transformación energético-industrial. “Queremos mostrar aquella parte de los montes que casi ni se tienen en cuenta en los estudios de impacto ambiental y que se obvian en los de vialidad económico-financiera, pero a los que muchas personas somos sensibles y que solo desde las artes o desde la mirada no crematística se pueden distinguir”, subrayan desde Encontro Burla Verde. El punto de encuentro de los participantes fue ayer el monte de A Conla. La docena de fotógrafos, acompañados por otros tantos guías locales acudió a 12 lugares de estos montes donde se proyecta la instalación de los aerogeneradores. En este recorrido hicieron fotografías en base a su sensibilidad, oportunidad y percepción, en diálogo con este espacio natural. La idea que tuviesen oportunidad de captar detalles que les llamasen la atención en el entorno o que proyecten su mundo interior. Con todas estas fotografías se hará ahora una exposición, una muestra en la que confluirán las instantáneas y el sonido de las grabaciones realizadas en jornadas anteriores, junto con otras formas de expresión artística, para configurar una perspectiva sensorial “de lo que se perderá bajo la propagación de los eólicos”. La exposición se acompañará de charlas y mesas redondas, en las que está prevista la intervención de personalidades del mundo científico, naturalistas, antropólogos un largo etcétera. Entre los profesionales participantes en esta iniciativa “artivista” –el término referencia al autor Ramón Otero Pedrayo– se encuentran Cristina Abilleira, Anxo Cabada, Mónica Vila Ferreirós, Julio Eiroa, Carla Fernández Andrade, Miguel Riopa, Rosa Neutro, Damián Porto, Elena Buch, Pablo Camba, Judith Adataberna, Ángel Araujo y el documentalista Adrián Vilas. Eólico de As Penizas Por su parte, Movemento Veciñal Estradense (Móvete) alertó ayer de que acaba de producirse un nuevo paso “en la invasión eólica en el Concello de A Estrada”, con la publicación del Diario Oficial de Galicia (DOG) de la ampliación del parque eólico de As Penizas. La formación pedirá al pleno que se informe y presente alegaciones sobre esta instalación. Defendió este grupo de forma rotunda “eólicos sí, pero no así” y reclama que el Concello abandere la oposición a los parques proyectados en la zona de campeo de las manadas de O Santo de Sabucedo.