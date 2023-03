La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, arropó en la mañana de ayer al candidato nacionalista a la Alcaldía de A Estrada, Xoán Reices, mostrándose convencida de que la lista que lidera de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo obtendrá “un gran resultado” para “abrir un tiempo nuevo” en el municipio estradense.

Pontón definió la candidatura como “excelente”, con “gente nueva y también con compañeros y compañeras veteranas, que combina experiencia y renovación, con entusiasmo e ideas, con gran conocimiento de las necesidades de la villa y muchas ganas de trabajar para darle un impulso a A Estrada”. La líder del BNG alertó de que el municipio estradense “lleva décadas esperando por infraestructuras esenciales y años para tener más suelo industrial, mientras que el PP lo único que le ofrece es espolio eólico para que se sigan enriqueciendo las eléctricas y destruyendo nuestro país”. Condenó también Ana Pontón que el PP “pone en riesgo una seña de identidad” como la fauna caballar y la Rapa das Bestas.

Por su parte, Xoán Reices quiso comenzar agradeciendo el trabajo y apoyo de Xosé Magariños y Susana Camba, anterior y actual portavoz municipal del BNG. “Ser el cabeza de lista del BNG es un gran reto, que afronto con una enorme ilusión y decisión. Sé que va a ser complicado; no es ningún secreto que me falta experiencia, pero puedo aseguraos que daré todo de mí para alcanzar grandes resultados en las elecciones”, dijo el alcaldable nacionalista. Consideró que encabeza la candidatura “que mejor representa a la villa y al rural”, una lista en la que se combina gente nueva con otra con experiencia.

“A Estrada no va bien”, remarcó el alcaldable. “Solo se ven bajos comerciales cerrados, edificios enteros a la venta o vacíos”, dijo. Consideró que el gobierno de López “no hizo nada por el rural y aseguró que su objetivo es “mantenerse de brazos cruzados, y eso que cobran 168.000 euros al año”. Aludió el candidato a cinco edificios públicos abandonados con los que “López no sabe qué hacer”: matadero, antiguo INEM, antiguo centro de salud, albergue de Sabucedo y estación de autobuses. “A Estrada no va bien y si hay un indicador que pone en evidencia este hecho es el dato del IGE que dice que nuestro concello bajó de los 20.000 habitantes”, apuntó también, antes de añadir: “lo que sí quiero que tengáis claro es que, mientras los habitantes de A Estrada bajan, hay solo una cosa que sube, y es el sueldo de López”. “Cuando fue alcalde por vez primera cobraba 42.000 euros brutos, hoy cobra 58.000”. “Queremos una A Estrada nueva. Queremos que A Estrada sea un Concello BNG”, defendió.