Hasta la fecha, solo el BNG ha dado a conocer la lista de candidatos con la que concurre a los comicios municipales del próximo mes de mayo en A Estrada. Con cuatro formaciones luchando por el bastón de mando, los mentideros políticos hierven ya, mientras hacen sus apuestas con los nombres y puestos de cada candidatura. Despejada la incógnita de si el actual alcalde, José López Campos (PP) se presentaría a la reelección o tomaba rumbo hacia San Caetano, ya ha comenzado la especulación con quiénes ocuparán los puestos más altos de su lista. En esta tesitura, en los foros populares el actual edil de Promoción Económica, Óscar Durán, soporta el chascarrillo de haber sido en las tres últimas convocatorias la nota de corte para el Partido Popular de A Estrada o, lo que viene a ser lo mismo, el último edil de esta fuerza con sillón en el salón de plenos y, a la vez, el baremo con el que medir su mayoría absoluta.

A estas alturas de la película, Durán se lo toma también con humor. En las elecciones de 2019 fue, junto al propio López Campos, protagonista de la noche electoral. Y es que, si el PP no llegase a ampliar su mayoría absoluta en esas elecciones, Óscar Durán se hubiese caído del equipo de gobierno. El concejal y empresario pasó en 2019 al puesto número 12, después de haber ocupado el 11 en las dos listas electorales previas, la de 2011 y 2015. Si en ambas había sido la llave de la mayoría absoluta que necesitaba el Partido Popular, quedando para gobernar en A Estrada, en 2019 su alegría fue mayúscula al ver que el partido incrementaba su representación en un concejal y, por tanto, él seguía dentro del gobierno local.

Disponibilidad

“Lógicamente, la listas dependen de José [López Campos]. Yo estoy dispuesto a lo que él y el partido me digan. Lo estuve siempre. Como si me dice que ha llegado el momento del relevo: habría que asumirlo”, apuntó ayer Durán, para luego añadir: “no me siento el 12 ahora ni me imagino que nadie se sienta el cuatro”. “Esta es la clave de llevar casi 12 años sin ningún problema y esto es algo que no pasa casi en ningún sitio. Tenemos una gran harmonía y eso deja a José libre para dedicarse a gestionar y gobernar, sin tener que preocuparse de otro tipo de cosas”, remarcó.

“Me gusta ser concejal y trabajar. Ver que el pueblo cambia con un grupo de personas, a mí es lo que más me gusta”, confesó Óscar Durán, que no tuvo empacho en reconocer que le resulta motivo de orgullo ver “cómo se van haciendo cosas”.

No se sabe todavía qué puesto ocupará el concejal delegado de Industria y Comercio en la candidatura que está confeccionando José López, una lista que tendrá que conocerse ya muy pronto. Tampoco se conocen las intenciones del candidato a la reelección, que ante las últimas citas con las urnas decidió apostar por conservar –prácticamente intacto– el equipo de trabajo que le ha funcionado para afrontar y renovar, al menos hasta ahora, sus sucesivos mandatos.