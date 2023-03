Más de 120 personas divididas en una veintena de grupos participan hoy en la primera edición del Escape Estrada, una iniciativa puesta en marcha por la Asociación de Hosteleros A Estrada y que está organizada por Anacos Educativos. La inscripción tuvo que cerrarse de manera anticipada al completar el cupo máximo.

Los participantes tendrán que presentarse a las 18.30 horas en la sede de Anacos Educativos, donde recibirán un dossier y una explicación de las normas a seguir. La temática de esta actividad girará en torno al peregrino protagonista de la obra de Manuel Lago y al Camiño a Santiago. En esta ocasión el objetivo no será escapar de una habitación, sino liberar al peregrino que se encuentra prisionero.

Para conseguirlo los participantes tendrán que ir recogiendo pistas por medio de enigmas, códigos y pruebas que se encontrarán repartidas por la villa. Estas estarán en los locales hosteleros de A Estrada, a los que tendrán que acudir de manera presencial o bien a través de sus redes sociales. De esta manera irán descubriendo toda la historia que se esconde tras el cautiverio del peregrino. El Escape Room se dará por finalizado a las 22.00 horas, cuando los participantes tendrán que acudir de nuevo a la sede de Anacos. Allí se descubrirá el ganador.

Desde la organización quisieron emitir un comunicado que puede ser importante a la hora de conseguir liberar al peregrino: “eSte sábado 18 de marzo, polos barEs e tabernas do Concello, levarase a cabo unha investigación qUe non dEixará a ninguén indiferente. a buSca de pisTas e o Razoamento serán a base dunha tarde de amizade e desfrute dO pobo. as inscricións foron a moi bo Ritmo, e deixouse ver O interese por saber e descifrar o gran misterio qUe se agocha detrás desta proposta que Basea a súa histOria na peregrinaxe. a unIón entre a hostelería e anacos eDucativos da o seus primeiros froitos. despois dunha Exitosa xinkana en familia chega esta proposta de actividade inNovadora que busca mellorar a oferTa de ocIo no concello. aseguran Dende As Dúas institucións que non sErá a última vez que traballen en conxunto.