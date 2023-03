De Cabanas, naturalmente

La estradense Rosa Herráiz tiene un cuaderno en el que guarda esos bocetos que se presentan con prisa, a cualquier hora y sin avisar. Esos dibujos que surgen cuando la inspiración burbujea, cuando hay algo que la hace salir a borbotones y obliga a esta ilustradora a apresarla en unos trazos si no quiere que, como vino, se esfume.

Fue así como apareció la primera obra de la colección Térrea. La destrucción de unos árboles ligados a su memoria, a su infancia, y a espacios compartidos sirvió de detonante para una pieza que presenta a un pájaro que no sale de su asombro al posarse en lo que queda del tronco de un árbol. El follaje que le deba cobijo ha desaparecido, pero bajo tierra permanece una historia, que se ramifica en vivencias y recuerdos de lo que se perdió.

“Las personas que vivimos en el rural somos testigos de múltiples agresiones al medio natural, aboricidios, contaminación con pesticidas, eucaliptización, destrucción del patrimonio arquitectónico, abandono... Mi ilustración fue una reacción a una de ellas que me tocó cerca, pero pienso que puede simbolizar cualquier otra de esas pérdidas que sufrimos en las aldeas”, apunta esta estradense, artísticamente y profesionalmente conocida como Rosa de Cabanas. “Habla de lo que perdimos, de la vida que albergó y que queda soterrada y de que ya no la fijamos de alguna manera y no queda registrada, no solo la perderemos, sino que también olvidaremos que la perdimos”, precisa la autora.

La apertura de la taberna A Riala, en la Zona dos Viños de A Estrada, y la invitación de Alejandro Brey para que Rosa de Cabanas contase con un espacio de exposición en ella hizo que, de nuevo, se presentase la musa. “Pensé en ese material que tenía porque consideré que encajaba muy bien con ese tipo de espacio. Al final, necesitaba una excusa para sacarlo”, expresa la ilustradora. Una de las piezas la había llegado a la muestra Galiza Profunda organizada por Casal de Creación, pero a ella se sumaron siete más para configurar esta galería reflexiva con los pies bien enraizados en la tierra que ofrece Rosa durante todo este mes en A Riala.

Térrea constituye una visión de la relación del ser humano con la naturaleza, “a veces apocalíptica y a veces más esperanzadora”, pero siempre enfocadas en el papel del ser humano en la destrucción de la naturaleza y también en su recuperación.

Con esta exposición, Rosa de Cabanas regresa a la ilustración. No es que la haya dejado nunca –ni mucho menos–, pero sus últimas exposiciones venían protagonizadas por su apuesta por la acuarela y, en gran medida, por el universo femenino. De hecho, mientras en la Zona dos Viños puede disfrutarse de Térrea a lo largo de todo el mes de marzo, en la nueva sala de exposiciones del Recreo Cultural estará Mulleres Valentes, unos retratos que este fin de semana viajan también al vecino Concello de Vedra para participar en un programa de actividades ligadas a la celebración del Día de la Mujer.

El estilo de Térrea nada tiene que ver con el de Mulleres Valentes. Son ilustraciones de corte minimalista, en negro sobre fondo blanco, cediendo el protagonismo cromático a algunas pinceladas en verde. Dos de las piezas de la serie son viñetas. En ellas se ofrece una visión personal y que invita a la reflexión sobre el trato que el ser humano dispensa al medio natural, hasta el punto de terminar haciendo que lo que debería ser natural, se convierta casi en una ficción, en algo que solo conoce a través de la televisión.

En conexión con Térrea, Rosa Herráiz incorpora en la exposición Arte da Vida –está en marcha en la Sala Abanca estos días– una obra que traslada una visión diferente de la maternidad. De Cabanas, naturalmente.