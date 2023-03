En la tarde de ayer se celebró en el CEIP Figueiroa una asamblea extraordinaria de socios de la ANPA Picariños, poniendo así fin al proceso que se abrió hace un mes para la renovación de su Junta Directiva. Jose Garrido, presidente en los últimos 7 cursos, 12 en la directiva y miembro del Consejo Escolar, y Yolanda Vargas, con 9 cursos encima, abandonaron sus cargos al abandonar sus hijas el centro y comenzar el próximo curso su etapa en Secundaria.

La nueva directiva está formada por miembros que ya llevaban 2-3 años en la directiva, adquiriendo ritmo de trabajo para el proceso de cambio actual. Elena Álvarez será su presidenta, acompañada por Esther Martínez, Andrea Casanova, Susana Silva, Rocío Rey y Carlos Cabaleiro. La nueva presidenta manifestó que la intención es continuar la ruta marcada desde hace años, mejorando en todo lo posible todos los servicios y actividades que se gestionan desde la ANPA.

Consultado por este diario, Garrido mostró su confianza en que los compañeros que cogen el testigo “harán un gran trabajo mejorando si cabe lo realizado hasta ahora, no lo dudo” y realizó un breve balance de su etapa, destacando las importantes actuaciones realizadas en el centro con ayuda o fondos directos de la ANPA, cifrados en más de 20.000 euros y el nuevo comedor estrenado a finales del curso 21-22. Así como el aumento de asociados, actividades, evolución de servicios de comedor, etc. Y sin olvidarse de “dar las gracias a todos los compañeros que durante años he conocido en diferentes etapas y con los que se trabajamos en beneficio del alumnado y familias”.

No se olvida de agradecer a todo el profesorado y al equipo directivo la ayuda y apoyo de estos años, destacando la afinidad conseguida con su director, José Manuel Reboredo, del que comenta que ha “ganado un amigo para siempre” y con el que ha mantenido un mano a mano a la hora de solicitar y gestionar todo tipo de mejoras y actividades para centro y alumnos. Y por último agradece a las diferentes administraciones “el compromiso en atender en la medida de lo posible las peticiones demandadas desde la ANPA y el centro”.

Una de las últimas novedades confirmadas desde la ANPA y el centro esta semana será la colocación en la entrada del colegio de una cubierta de algo más de 50 metros cuadrados para que alumnado y familias puedan estar a cubierto, haciendo que la espera por la mañana o salida sea menos “pasada por agua” en días de lluvia. Esto ayudará en la bajada y subida de usuarios de líneas de autobús. También en los próximos meses se colocará una cubierta similar en la zona de acceso al comedor escolar, actuación ya comentada a las familias desde inicio de curso y que finalmente se demoró más de lo deseado.

Aunque deja atrás una larga etapa en Figueiroa, Garrido ya forma actualmente parte de la directiva de la ANPA del IES Antón Losada Diéguez y del Consejo Escolar del Centro, así como ejercer de vicepresidente de la Federación de Anpas de A Estrada (Fesanpas), con lo cual su compromiso y permanencia en entidades de familias se alargará unos cuantos años más.