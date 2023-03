A iniciativa de Viarum dezae (http://roteiros.lalin.gal) encádrase dentro dun proceso dinámico que pon en relación o patrimonio co seu medio natural e histórico, así como co seu entorno natural ou feito polo home (Icomos 2008, Carta de Itinerarios Culturais). Esta perspectiva cobra vida en cada un dos 25 itinerarios elaborados polo grupo Roteiros de Lalín. Pero especialmente no Roteiro XX, o de Goiás. Nel combínanse á perfección natureza (co sendeiro a carón do regato do Pontiñas, os carballos centenarios que asombran as congostras polas que transita e a parella de cegoñas que moran no campanario da igrexa), co patrimonio histórico material (sartego do monte da Pena; mámoas do Malato; casa reitoral, cruceiros e igrexa románica de Goiás; as cruces carlistas; e o pazo de García-Sánchez) e o inmaterial (microtoponimia –especialmente o termo Malato, que identifica un esapazo reservado antigamente para os enfermos de lepra–, a lenda do cazador e o crego da igrexa de Goiás, e a tradición asociada ás cruces carlistas).

Dos elementos presentes no medio natural e do patrimonio material elaborado polo ser humano existen referencias nos folletos da ruta, así como nos paneis sitos ao comezo da mesma e a carón do templo, complementados con códigos QR a través dos que os consumidores deste itinerario poden obter unha información máis ampla. Respecto do patrimonio inmaterial cómpre botar man de xente que o coñeza e que o teña interiorizado, preferentemente dos veciños. Sobre este particular, na saída realizada o domingo 12 de marzo, algúns aportaron os seus coñecementos in situ ao cento de participantes no roteiro chegados nunha porcentaxe considerable de fóra da comarca, contextualizando o que se ía vendo e, asemade, facendo a ruta máis amena e proveitosa. Como afirma o profesor García Álvarez explicando a súa experiencia en Pola de Laviana: “Coñecer, para poder respectar, para poder difundir”.

Entran en xogo valores asociados aos itinerarios culturais como a tolerancia, o respecto e o aprecio á diversidade cultural das distintas comunidades, que ordenan a súa identidade por alteridade en relación a outras. Como di a Carta de Itinerarios Culturais, “estes non son simples vías históricas de comunicación que inclúen ou conectan diversos elementos patrimoniais, senón singulares fenómenos históricos que non poden crearse coa imaxinación e a vontade de establecer conxuntos asociativos de bens culturais que posúan características comúns”.

A través do deseño de rutas culturais podemos preservar o patrimonio común, fomentar un turismo que respecte a biodiversidade, e propiciar o empoderamento das comunidades locais, tres dos principios que se acordaron na Carta Mundial de Turismo Sostible (Biosphere Tourism 2015). A unhas conclusión semellantes tamén se chegou na Declaración de Siem Reap sobre turismo e cultura, na que se estimulaba a promover e protexer o patrimonio cultural, vencellando ás persoas e fomentando o desenvolvemento sostible mediante rutas culturais, dende o punto de vista histórico ou temático, tal como se interpreta no Roteiro e Goiás, que aproveita parte do patrimonio local e conta cun valioso capital humano.

O itinerario por esta parroquia cumpre cos requisitos antes enumerados. Pero, aínda así, os seus responsables nos desbotan algunha modificación, como a de redefinir a ruta para achegarse ata o castro de Cotarelo (incluído na XIII: Telleira de Sello), e así poder contemplar vestixios das distintas etapas históricas nesta andaina. De feito algún dos veciños de Cotarelo preguntou se os participantes non subiran ata o castro. Esta apreciación é sumamente importante, xa que nos sitúa ante un dos aspectos clave da metodoloxía enunciada polo Icomos: promover o coñecemento e a conciencia social sobre o itinerario. Parafraseando a Canclini, a memoria popular, a dos veciños, a que depende das persoas de a pé, “é unha memoria curta”, definida por unha concepción mitolóxica dos espazos e do tempo, que pode enriquecerse coas aportacións das investigacións realizadas por intelectuais (García Canclini, N., 1993. Los usos sociales del patrimonio cultural).

A veciñanza séntese orgullosa de que xente allea á súa comunidade lle dea valor ao que é deles: a súa igrexa, o seu castro, as súas congostras... Se un veciño/a ve que o que están acostumados a ver ten o seu mérito, máis valor e protección lle van dar. Asemade, eses elementos patrimoniais reforzarannos como comunidade, definíndose ante outras. Serán elementos de ancoraxe, de enraizamento nun mundo rural que devece e vai perdendo os seus referentes: a xente maior e os seus saberes, a microtoponimia e as lendas de tradición oral, e un xeito de vivir en sintonía cos usos da terra. Como di Canclini, “o patrimonio cultural expresa a solidariedade que une a quen comparten un conxunto de bens e prácticas que os identifica”.

Os roteiros son exemplo de equilibrio entre turismo, natureza e cultura, entre conservación e desenvolvemento en cada lugar e territorio.