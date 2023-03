Andrea Porto, integrante de la Banda da Loba, no se limita a la música sino que extiende su creatividad a otros campos, como la poesía, un género con el que ha ganado varios premios literarios. Ahora abre sus fronteras y colabora con un proyecto que pretende narrar la experiencia del parto bajo la perspectiva femenina.

Se trata de Partos Felices, un libro que recoge 54 relatos de diferentes mujeres hablando sobre su experiencia con el alumbramiento y coeditado por Migjorn casa de neixaments, 9 Món y Pol.len edicions.

La aportación de Porto a esta colección, no obstante, no fue uno de los relatos sino el prólogo, en el que aborda el tema desde la perspectiva de un bebé. Una colaboración ilusionante que confiesa, nació después de que “Montse, una de las personas encargadas de llevar adelante el proyecto, me escuchase recitar en Maruxía durante una de las actividades culturales que organizan. Se acercó a hablar conmigo y me dijo que estaban buscando a alguien para el prólogo”.

Además de ella, hay otra mujer de A Estrada involucrada en la creación de este libro, se trata de Ana Filgueiras, quien en su caso sí firmó uno de los 54 relatos que integran la colección. Ambas se juntarán mañana para presentar el título en la Sala Abanca a las 19.30 horas, dentro del marco del programa de actividades para celebrar el mes de la mujer organizadas por Anacos Educación y Casal de Creación.

En el acto, Andrea confiesa que “estaré más a cargo de la parte musical, pero entre Ana y yo intentaremos transmitir el espíritu de este proyecto”.

Por otra parte, el cartel para este mes de marzo está a punto de completarse, y tras la presentación de Partos felices este viernes, quedarán la charla sobre ginecología y sexualidad también en la Sala Abanca, impartida por Nuria Pahino, de Matriz Galega, a las 12.30 horas el sábado, y por último, el sábado 25 Anacos acogerá la presentación de Coñecéndo(nos). Historia da vida das nosas mulleres.

Móvete organiza un coloquio para tratar la situación de la mujer en los diferentes campos sociales. El acto, bajo el nombre de “Mulleres deixando pegadas” tendrá lugar hoy a las 20.00 horas en el recién inaugurado A Estrada Rooms, y reunirá a un grupo de nueve participantes que tratarán la situación actual de la mujer en los diferentes campos sociales desde diferentes perspectivas profesionales y vitales.

Las protagonistas serán Lucía Gómez Fariña, docente; María Sanmartin Ruzo, procuradora; Rocío Lodeiro Matalobos, abogada; Kim Llobet, presidenta de diferentes colectivos de mujeres; Agar Abu al Hawa Otero. psicóloga y deportista; María José Hermida Magariños, terapeuta ocupacional y deportista; Liduvina Campoamor Sánchez, inmigrante y activista afrofeminista; Chus Iglesias, escritora de novela erótica; y Mar Blanco Casais, candidata de Móvete a las elecciones municipales.

Mesa redonda de Móvete