“Somos ti e eu contra o mundo”

Cando N.N., unha moza estradense, tiña tan só 21 anos atopouse nunha encrucillada. Mantiña unha relación sentimental cun rapaz case unha década maior ca ela e que desexaba ser pai. Quizais foron as súas carencias afectivas persoais, ou que estaba moi namorada, que sen moita dúbida aceptou cumprir os desexos da súa parella, e tras poucos intentos, chegou o test positivo de embarazo. Entroulle un pouco de medo, mais a seguridade do outro e os seus propios sentimentos fixéronlle aceptar o seu novo destino. Ela comparte agora, cinco anos máis tarde, a súa experiencia como nai nova e solteira, despois de que o idilio amoroso non puidese sosportar a proba de lume que supón traer un cativo ao mundo.

O primeiro que comparte é que “con esa idade es moi manipulable”. “Como deas cunha persoa que te saiba enfeitizar estás vendida, aínda que debo deixar claro que non me arrepinto de ter a nena que teño, porén non contemplo ser nai otra vez”, confesa. Ela ten agora 28 anos e o que ocupa a súa mente polas noites é “aforrar por se a rapaza quere ir á universidade o día de mañá, ou como pasará a adolescencia”. N é consciente de que “todo o peso vai recaer en min”, pois dende que a súa cativa tiña dous anos, cando se separou do pai, este estivo practicamente ausente e foi ela quen tivo que “aprender a tirar para adiante”, afirma.

“Eu deixei de traballar despois de dar a luz, a miña parella era a que traía os cartos á casa. Eu non tiña máis vida que a de atender ao bebé. Vinme unha moza con tanta responsabilidade encima e pregunteime moitas veces que onde me metera”. Esta foi unha lección para ela, que asegura que “non quero volver a depender economicamente de ninguén”. “Todo o que temos a miña filla e eu agora conseguímolo xuntas, ninguén nos deu nada. E síntome orgullosa de ver que pouco a pouco formamos o fogar que sempre quixen darlle. Un lugar onde se sinta segura, tranquila e poida ser ela mesma”. As dúas formaron un equipo, e lémbrano todos os días: “eu sempre lle digo ‘somos ti e eu contra o mundo”.

A súa rutina é clara “levantámonos, almorzamos e lévoa ao cole. Despois eu traballo e cando saio, arredor das catro da tarde, vouna buscar ao comedor”. As tardes son para ter tempo de calidade “non a obrigo a ir a actividades, cada quen ten a súa forma de criar, pero na miña opinión, quero que faga o que poña feliz, se é ver a televisión xuntas, ir ao parque, ir ao cine... ela escolle”. Os fines de semana son máis complicados “eu traballo na hostalería, os venres e os sábados pola noite non podo quedar con ela, polo que vai para a casa da miña familia e alí sei que está ben”, comenta. “É tamén o tempo que teño para min, que como a todo o mundo, me fai moita falta”.

O motivo polo que N. debe depender dos seus familiares para coidar a súa filla cando traballa, ou para ter un pouco de tempo libre para dedicarse a si mesma, é o réxime de visitas que ten: “a miña ex parella non vive aquí, polo que a custodia compartida non é unha opción”. “Como o temos agora mesmo, el lévasa dous fines de semana ao mes, os cales non sempre se cumpren”. Isto conleva que N. só dispoña de catro días libres ao mes, mentres o pai conta con 26, “penso que o xusto é dividir equitativamente as responsabilidades”. “Criar a un neno non é doado estén os pais xuntos ou separados, pero eu non teño en quen apoiarme. Se un día estou con 38 de febre, aínda que non poida coa alma, teño que levantarme e facerlle a cea á miña filla”.

Con todo, malia os desentendementos dos adultos, N. asegura que “temos que levarnos ben, é o pai da miña filla”. “A min gústame que vaia con el e poidan forxar o mesmo vínculo que temos ela e eu, e odiaría que os problemas que teñamos entre nós afectaran á relación con esa outra parte que é moi necesaria” sentencia.

N. tivo que facer fronte moi cedo a unha situación complexa, mais soubo sobrepoñerse “é a herencia que lle deixo, que aprenda a ser independente, a lidiar coa frustración e poñerse a si mesma por diante sempre”. “”O máis importante para min é que sexa feliz, eu dende logo sono por tela”.

“Sentín que se abría ante min un buraco”

Con 22 anos as preocupacións habituais son cuestións como acabar a carreira, introducirse no mercado laboral ou desfrutar da xuventude viaxando e saíndo de festa, porén, a esa idade N. veuse cunha recén nacida nos brazos, unha relación que non estaba funcionando, a miles de kilómetros do fogar e sen traballo. Nun deses momentos nos que a realidade se presentaba clara ante ela, confesa que “sentín que abría un buraco ante min”. “Estaba soa todo o tempo, metida na casa. Prometéraseme unha cousa, pintáraseme todo moi bonito, pero a realidade era outra. Neses momentos sínteste moi cansa, non queres arrepentirte pero ao mesmo tempo pregúntaste se tomaches a decisión acertada. Veste sin saber moi ben cara onde tirar”. Todo este estrés, que aínda hoxe, aínda que en menos medida, tivo que asimilar N., pasou factura á saúde mental. “Vou ao psicólogo, penso que é algo moi san e forma parte de coidarse a un mesmo. Este camiño ten moitos retos, e ás veces precisas soltar un pouco de carga”.

“Ser nai solteira está cargado de prexuízos”

“Ser nai solteira, está cargado de prexuízos”, conta N. “Por un lado suponse que deixas de ter desexos propios, que o tempo se detén para ti ata que a túa filla se poida valer por si mesma”. Unha das consecuencias destas crenzas vencelladas á maternidade é que está mal visto que unha nai saia de noite, achega a protagonista “eu sei que me criticaron por sair a tomarmae unhas cañas as fins de semana despois de traballar”. “A xente comenta ‘que fai esta? debería estar na casa coa súa filla”. Non saben que a nena está ben coidada coa miña familia e que eu acabo de sair de traballar. As nais tamén temos dereito a divertirnos, a escapar un segundo dese papel e descansar”. Outra cuestión coa que se atopou foi “a dificultade á hora de comezar unha relación con alguén”. Segundo achega N., “algunas persoas pensan que se comezan algo cunha nai solteira van ter que suplir o papel do pai, e iso non é así”. “A miña filla xa ten pai, eu non quero que ninguén cargue cunha responsabilidade que non lle pertence. De feito, o último que querería sería que a nena se acostumase a alguén para despois ter que despedirse desa persoa se algo sae mal. Se aprendín unha lección do que levo vivido é que non hai que correr e menos nestes temas”. Estas son só algunhas desas ideas estandarizadas na sociedade que dalgún xeito exercen de barreira para estas persoas que se ven comprometidas ante o mundo por querer compaxinar a súa función de nai con coidarse a si mesmas. Mentres ao longo deste mes o mundo celebra ás mulleres, reivindicando dende diversos campos, adminitracións e colectivos os seus dereitos, a dualidade entre nai e muller segue sendo un tema no que fan falla moitos adiantos, comezando pola empatía e por comprender que unha muller non perde a súa individualidade ao converterse en nai.