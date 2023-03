El gobierno lalinense aseguró anteayer que el proyecto de rehabilitación del núcleo tradicional de la parroquia de Donramiro se ejecutará en plazo, es decir, antes del 31 de diciembre, y por tanto que no está en peligro la pérdida de los fondos europeos asignados a esta obra. Esta aseveración es discutida tanto desde Compromiso por Lalín como por el PSOE. Las dos fuerzas de la oposición dudan de que la ejecución material llegue a tiempo y mientras la formación de Rafael Cuíña advierte al alcalde, José Crespo, de la “posible pérdida” de los fondos del programa DUSI, los socialistas van más allá y ya dan por perdidos los 740.000 euros de financiación comunitaria.

El líder de Compromiso recuerda que su partido lleva tiempo “alertando de la posibilidad de que no se ejecuten estas actuaciones en tiempo y forma, lo que conllevaría la pérdida de una importante cantidad de fondos europeos conseguidos por el gobierno anterior”. “Queremos saber cómo se garantiza esta cuestión, cuando el proyecto no está ni adjudicado y las obras deben estar concluidas antes de que remate el año”, añade. Para Cuíña, sí existe “un serio riesgo de perder parte de estos fondos DUSI” y si no aconteció hasta ahora fue por la concesión al Concello de una prórroga para el proyecto, algo que no es viable ahora. “Crespo aun no explicó a los vecinos por qué no se cumplieron los plazos que fue retrasando a lo largo de estos cuatro últimos años de manera reiterada y en sucesivas ocasiones. ¿Por que siempre anuncia el que se va a hacer y no da la cara cuando no se hace?”, cuestiona.

"Desesperada estrategia del PP"

Se pregunta cuánto tardará el ejecutivo en echar la culpa al gobierno anterior en una “desesperada estrategia” del PP de manera habitual “para tratar de ocultar su inoperancia gestora”, dice, y anuncia que llevará este tema a pleno para preguntar cuál es el problema, por que no está resuelto, si existe algún tipo de inconveniente con Patrimonio que el gobierno local no fue capaz de calibrar “o por que, de manera reiterada, se estuvo engañando a los vecinos de Donramiro con esta cuestión. Además, pregunta por las promesas incumplidas de poner en valor el castro de la parroquia.

Afirmación rotunda

“Podemos afirmar con rotundidad que Crespo va a perder, por lo menos, 740.000 euros de fondos europeos por no llevar a cabo la rehabilitación de Donramiro a tiempo”, afirman los socialistas. En esta línea recuerda que esos son los fondos europeos mínimos dedicados la esa actuación, pero que incluso pueden ser más por cambios y trasvases en las líneas de actuación. Ante esto, el concejal Mario López señaló que ya fue solicitada toda la documentación: “Crespo dice que queda para el siguiente mandato, pero no dice toda la verdad, va a perder cientos de miles de euros del DUSI”. Explica que el gobierno local tenía conocimiento, desde junio de 2019, de que esa actuación y todas las la estrategia DUSI tenían que estar finalizadas en diciembre de 2022, luego hubo una prórroga hasta finales de 2023, pero las normas presupuestarias europeas no permiten superar más de tres años el límite del marco financiero plurianual. Así, aduce que “lo que no esté finalizado totalmente el 31 de diciembre de 2023 se pierde por completo, aunque estuviese la obra en marcha”, remarca.

López destaca que “lo ponemos ya en conocimiento de la ciudadanía, pues ante un cambio de gobierno debe quedar claro quién fue el responsable de la pérdida de esa cantidad” y señala que “si los socialistas alcanzamos el gobierno vamos a encontrar nuevos fondos para hacer el proyecto realidad; ya lo hicimos en 2016 y lo volveremos a hacer ante la inoperante gestión de Crespo”. Lamenta que la estrategia dilatoria de grandes obras del DUSI para evitar que se relacionasen con el ejecutivo anterior “llevó al Concello a poner en riesgo la financiación de obras muy importantes. Urge al regidor explicaciones públicas tras cuatro años, más que suficientes, para hacer un proyecto que el gobierno local garantizó que estaría listo a finales de 2022.