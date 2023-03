“Hay mucho potencial en el rural gallego para la tecnología y la inteligencia artificial”

La Academia Galega de Seguridade Pública acogió ayer una actividad destinada al alumnado de los institutos de A Estrada en la que participó como ponente Cristina Gil Rey, la emprendedora zaense al frente de la empresa Milbrait, especializada en el sector tecnológico y de Inteligencia Artificial. En una conversación con FARO, Gil habla sobre su encuentro con la juventud estradense así como las vicisitudes de esta era tecnológica en la que estamos viviendo.

–¿Cuál era el objetivo de esta actividad con los jóvenes?

–Había varios, por un lado acercarlos a este campo, hablamos de ética, del internet de las cosas, de la recogida de datos... pero también que viesen que existe un amplio abanico de profesiones que están apareciendo ahora y necesitan gente cualificada, para que las tengan en cuenta a la hora de comenzar a formarse o escoger carrera.

–¿Hace falta personal en el ámbito tecnológico?

–Muchísimo. Se necesitan programadores y desarrolladores, pero también es crucial gente de otras áreas como las humanidades, especialmente filología y filosofía. El ser humano, su lenguaje, su historia, debe estar presente en esta transformación.

–Suele creerse que estas disciplinas son muy complejas, ¿puede tener esto algo que ver con que falten profesionales?

–Desde luego, y esa era una de los puntos en los que queríamos incidir en esta actividad. Los jóvenes deben saber que con trabajo sí se puede. No es algo a lo que solo puedan acceder personas brillantes o genios de las matemáticas. Yo vengo de un entorno complicado y del riesgo de la exclusión social. Mucha gente me dijo que no valía para estudiar, pero aquí estoy. En importante que les demos confianza y los apoyemos para que logren sus metas.

–Hábleme ahora de su Milbrait, ¿en qué consiste su trabajo?

–Hacemos un poco de todo, por un lado divulgación con iniciativas como esta en A Estrada, también doy clases en universidades e institutos privados y colaboro en varios proyectos como el programa WIDS de la Universidad de Stanford para visibilizar el papel de la mujer. la ciencia de datos. Además, en Milbrait tenemos el departamento de consultoría para ayudar a empresas a mejorar su eficiencia a través de esta tecnología. Estoy siempre viajando pero me apasiona mi trabajo.

–Eso es importante. Actualmente, ¿qué es lo que más la ilusiona?

–Me hace feliz ver que hay muchas ideas que tenía y por fin se están materializando, sobre todo en el ámbito rural. Creo que el rural gallego está lleno de potencial y puede ganar mucho con el uso de la inteligencia artificial.

–¿Puede ponerme un ejemplo?

–Por supuesto. Se habla mucho de la despoblación en estos territorios, creo que para hacerlos atractivos pueden mejorarse ciertas cosas que tienen fácil solución. Hablemos de las granjas, por ejemplo. Es una profesión esclava, que requiere estrecha vigilancia a los animales. No obstante, si se implementara la sensorización, esto no haría falta. Desde una aplicación los ganaderos podrían ver qué está haciendo el ganado, si pasta o no, cómo se encuentra físicamente e incluso prevenir comportamientos.

–Existe el debate de si la máquina superará al humano, ¿qué opina usted al respecto?

–Es un tema complejo en el que no me gusta profundizar, pero diría que está en nuestras manos hacer un uso ético de esta herramienta. Está bien que nos complemente, pero la máquina debe estar vigilada por el humano. Ella va a llegar allí donde nuestra mente a veces no llega, pero hay otras cuestiones que no sabrá hacer si no la preparamos para ello. Lo mismo ocurre con tareas mecánicas y repetitivas, está bien que se suplan esos puestos con tecnología, pero entonces hay que buscar otra función para quienes antes los desempeñaban.

–¿Piensa que la sociedad debería estar más informada sobre estos temas?

–Sí, creo que debemos acercar estas cuestiones a la gente, que sepan qué es lo que están usando para que puedan ser críticos y realmente tomar decisiones. Vemos la desinformación en muchos ámbitos, como la recopilación y cesión de datos personales en internet a otras compañías. Entramos en un portal web y no nos paramos a leer toda la información, pinchamos “aceptar cookies” y seguimos, lo mismo ocurre con las aplicaciones que descargamos. Del mismo modo, existe un problema grande, que es el crecimiento de la brecha tecnológica con la gente mayor. Esto puede solucionarse con cursos y talleres y creo que es una necesidad que compete a las administraciones gestionar.

–No puedo despedirme sin preguntarle por el metaverso, ¿cuál es su postura al respecto?

–Es algo interesante. Hay muchas empresas y marcas que están invirtiendo ahí y habrá gente que lo prefiera frente a lo tangible, que se compren un bolso de Louis Vuitton para su avatar, por ejemplo. De todos modos, no es el tipo de uso de la tecnología y la inteligencia artificial en el que yo me centro y pienso que hay otras cuestiones que necesitan solución con más urgencia.