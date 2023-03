El candidato de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, alerta de la “preocupante e insostenible situación económica a la que está llevando el gobierno de Crespo al Concello”. Alude a los informes de Intervención, que cifran la deuda municipal a finales de este mandato en más de 10,5 millones de euros. Así, explica que actualidad hay formalizados créditos con entidades bancarias por 8,9 millones, a los que ahora hay que sumar un nuevo préstamo por casi 1,5 millones.

“Estamos en niveles de endeudamiento inasumibles para una entidad local”, advierte Cuíña, “con unos 525 euros de deuda por cada vecino”. Es “un récord absoluto que multiplica por dos la deuda que dejó el PP cuando llegué a la alcaldía en 2015”, recuerda. E incide en otro dato “que no presagia un futuro nada alentador para las arcas municipales”. Intervención concluye que no se están cumpliendo el objetivo de estabilidad presupuestaria ni de la regla de gasto. Esto implica que de no estar suspendidas en la actualidad las reglas fiscales, que pueden volver a habilitarse en cualquier momento, el Concello estaría abocado a la elaboración de un Plan Económico Financiero y su gestión económica estaría tutelada por el Gobierno central. “

Por otra parte, pide explicaciones por el desfase entre los gastos y los ingresos, con 29,8 millones frente a 19,6, lo que deriva en un resultado negativo de 10,2 millones.

Sobre los remanentes, para Cuíña son muy elevados en un contexto de suspensión de las reglas fiscales y, por lo tanto, el Ayuntamiento no cuenta con ningún tipo de limitación para emplearlos. Recordó que con 2,7 millones de remanente y con las reglas fiscales vigentes, en el anterior mandato “el entonces portavoz del PP, Javier Blanco Carballal, ahora imputado por su gestión en Agader, decía que eran la radiografía exacta de la incapacidad gestora del anterior gobierno”, concluye.